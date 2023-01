„So süß, wie es sich freut“: Kamel Albert sieht zum ersten Mal Schnee

Von: Anna Heyers

Wer zum ersten Mal Schnee sieht, ist wohl erst verunsichert. Das geht auch Tieren so. Kamel Albert ist erst irritiert von der weißen Pracht. Dann nimmt eine Emotion Überhand: Freude.

Dass etwas anders ist, damit hat Albert wohl bestimmt gerechnet. Denn die Luft riecht nach Schneefall einfach anders und auch die Geräusche unterscheiden sich. Doch was es damit auf sich hat, wusste das kleine Kamel nicht. TikTok-User ranchograndeojai aus Kalifornien nahm die ersten Schritte seines Zöglings im Schnee auf und teilte das Video. So kann sich die ganze Internet-Community mit Albert freuen.

Kamel Albert sieht zum ersten Mal Schnee

Hinter ranchograndeojai verbirgt sich Shelly Murad, die den gleichnamigen Hof zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern betreibt. Schnee ist selten in der Landschaft des Los Padres National Forest in Kalifornien, in dem sich auch die rund 200 Hektar große Farm befindet. Albert ist eines ihrer Mündel und hat mit seinen Freudensprüngen in der Kälte viele Herzen in den sozialen Medien zum Schmelzen gebracht. Der kurze Clip mit dem „Snow-Camel“ wurde bereits mehr als drei Millionen Mal geteilt.

Hier geht einem das Herz auf: Vor lauter Freude macht Kamel Albert viele kleine und große Sprünge im Schnee. © ranchograndeojai/TikTok

„Er wusste, dass etwas anders ist“ – Albert hat etwas geahnt

Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek sagte Shelly, dass Albert schon morgens „sofort etwas Neues und Aufregendes“ wahrnahm. Sie erzählte weiter: „Er fing an, auf und ab zu springen und konnte sich nicht mehr zurückhalten. Normalerweise folgt er uns in den hinteren Bereich der Ranch, um uns zu helfen, Heu für die Tiere zu holen, aber dieses Mal wollte er nicht mitkommen.“ Stattdessen machte er sich auf zum hinteren Teil der Ranch, wo sich die Ziegen in ihrer Scheune zusammengekauert hatten. Die trieb er zusammen und führte sie dann nach draußen. Den Rest des Tages verbrachte er dann mit Sonnenbanden im Schnee.

Kamel an der Spitze: Albert wollte seinen Ziegenfreunden zeigen, dass man vor dem Schnee keine Angst haben muss. Und die folgten ihm treu ergeben. © ranchograndeojai/TikTok

Ein Kamel in Kalifornien: Alberts traurige Geschichte

Alberts Abenteuer im Schnee sind schon liebenswert genug, aber seine Freudensprünge sind noch herzerwärmender, wenn man weiß, wie das junge Kamel überhaupt auf Shellys Farm gelandet ist. Gegenüber Newsweek erzählte sie: „Wir haben in Texas ein Kamelbaby zum Verkauf gesehen und uns nach ihm erkundigt.“ Anscheinend wurde klein Albert nicht von seiner Mutter angenommen und musste deshalb mit der Flasche aufgezogen werden – Tag und Nacht. Shelly: „Wir waren der Aufgabe gewachsen und ließen es in der darauffolgenden Woche nach Ojai in Kalifornien bringen.“

Alle lieben ihn – Happy End für Albert

Auf der Ranch fand das Kamel ein neues, liebevolles Zuhause – ganz ähnlich wie ein Bär aus Albanien. „Albert hat einen offenen Stall, kann sich aber auf dem gesamten Gelände frei bewegen und besucht den ganzen Tag über alle Tiere. Am liebsten verbringt er seine Zeit bei den Ziegen und Pferden“, meint Shelly gegenüber der Newsweek. Ob es wohl auch damit zusammenhängt, dass er bei beiden Tierarten damit durchkommt, ihr Futter zu klauen? Nur die Hunde sind sich noch nicht ganz sicher, was sie von Albert halten sollen. „Sie haben noch ein wenig Angst vor ihm“, schmunzelt Shelly, „dabei will er seine doch nur mit kleinen Küsschen zeigen.“ Der fünfmonatige Albert selbst hat nur Respekt vor dem Schwein der Farm. Das schubst ihn immer vom Futter weg.

„So süß, wie er sich freut“ – das Snow-Camel begeistert das Netz

Unter dem TikTok-Video sammeln sich täglich neue Kommentare aus den verschiedensten Ländern. Die einfache Freude eines Kamels über seinen ersten Schnee ist einfach zu süß:

„So süß wie er sich freut❤️🥰❤️“

„Oh, Albert ist einfach Zucker … ❤️🫶“

„Das macht mich so glücklich“

„Ich liebe die Freude von Tieren. Es ist einfach so rein und ehrlich“

„Ob die Ziegen sich wohl fragen, was das für ein komischer, großer Artgenosse ist?“

„So süß 😁 Waren die Ziegen auch so begeistert von dem Schnee?“

Als Antwort darauf: „Ziegen mögen es gar nicht, wenn sie nass werden, Albert scheint das überhaupt nicht zu stören.“

„Dieser kleine Freudentanz am Anfang war das Beste 💚“