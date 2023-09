Schlangenbiss: Hunde müssen danach sofort zum Tierarzt

Von: Anna Katharina Küsters

Die Kreuzotter ist eine von zwei giftigen Schlangenarten in Deutschland. © Hecker,Sauer/Imago

Giftige Kreuzottern gibt es in Deutschland nur noch wenige. Wenn eine davon jedoch Ihren Hund beißt, kann das gefährlich sein. Was Sie dann machen müssen, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Schlangenbiss beim Hund: So schnell wie möglich zum Tierarzt

Wer im Sommer mit seinem Hund häufig im Wald und auf Wiesen unterwegs ist, der ist mit einer anschließenden Zecken-Kontrolle beim Hund vertraut. Doch nicht nur Zecken tummeln sich auf dem Boden, auch Schlangen sind dort zu Hause. In den vergangenen Jahren ist die Schlangenpopulation hierzulande zwar zurückgegangen, manchmal erschrecken Hunde beim Herumschnüffeln die scheuen Tiere aber trotzdem. Aus Angst verteidigt sich die Schlange dann meist mit einem Biss und der kann den Hunden zusetzen. Welche Hilfe der Hund dann benötigt, weiß Landtiere.de.

Nicht alle sieben Schlangenarten, die es in Deutschland noch gibt, sind giftig. Zu den giftigen zählen jedoch laut der deutschen Wildtierstiftung aber die Kreuzotter und die Aspisviper. Kreuzotter haben ein dunkles Zick-zack-Muster auf dem Rücken und kann bis zu 90 Zentimetern lang sein. Sie ist in Deutschland vor allem im Norden verbreitet. Sie ist tagaktiv, was einen Zusammenstoß von Schlange und Hund begünstigt. Die Aspisviper ist nur noch im Südschwarzwald verbreitet und ist sowohl tag- als auch nachtaktiv. Sie hat einen dreieckigen Kopf und eine sogenannte Schnauzenspitze.