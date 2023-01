Schlange mit zwei Köpfen geschlüpft – doch die Chance auf ein gesundes Leben fehlt

Von: Lara-Sabrina Kiehl

In Australien ist eine zweiköpfige Schlange geschlüpft. Doch ihre Prognose sieht schlecht aus. Veterinäre und Besitzer müssen eine Entscheidung treffen.

Die Laune der Natur kennt fast keine Grenzen. Sei es ungewöhnlich geformtes Gemüse oder von der Norm abweichende Lebewesen. Bestes Beispiel hierfür sind siamesische Zwillinge, die, wenn auch selten, sowohl beim Mensch als auch beim Tier vorkommen. Als eine besondere Zwillingsform sind auch zweiköpfige Schlangen bekannt. Egal ob im Regenwald entdeckt, im Zoo gesehen oder beim Züchter geboren – zweiköpfige Schlangen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und versetzen in Staunen.

Schlange mit zwei Köpfen geschlüpft – doch die Chance auf ein gesundes Leben fehlt

Erst vor wenigen Tagen kam es in Australien zu einer dieser Launen der Natur. Während der Besitzer beim Schlupf der Schlange erst ein „normales“ Zwillingspaar vermutet, wird er, je weiter die Schale des Eies aufreißt, von einer kleinen Sensation überrascht. Denn aus dem Ei kommt eine Schlange mit zwei Köpfen gekrochen. In einem Nationalpark in Australien haben Ranger erst eine gigantische Aga-Kröte entdeckt.

24 Stunden nach dem Schlupf bringt der Besitzer die außergewöhnliche Teppichpython in die Tierklinik zu The Unusual Pet Vets, um ihre Lebensfähigkeit zu prüfen. Denn auch wenn zweiköpfige Reptilien gelegentlich vorkommen, überleben sie nur selten. Für Dr. Joshua Llinas bleibt dieser Fall allerdings ein besonderes Rätsel: „Wir kennen die genaue Ursache nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass sich die Schlange geteilt hat, um ein Zwilling zu werden, aber die Trennung nicht vollständig erfolgte“, berichtet er gegenüber Newsweek. Weil eine Python auf einen Hund losgeht, greifen Kinder ein und retten den Vierbeiner.

Schlange mit zwei Köpfen geschlüpft – innere Probleme führen zur Euthanasie des Tieres

Nach gründlicher Untersuchung sieht jedoch die Prognose für die liebevoll „Two-face“ genannte Schlange schlecht aus. Auf Röntgenbildern und CT-Scans stellen die Tierärzte mehrere innere Probleme fest. Damit ist klar, dass die Schlange nur noch geringe Chancen auf ein angenehmes Leben hat. Das Tier einzuschläfern, ist für alle Beteiligten die beste und freundlichste Lösung.

Weil der Besitzer die Erlaubnis für eine Obduktion gibt, können die Tierärzte weitere Informationen über die Schlange erhalten und teilen dies auf Facebook. Der Blick ins Innere offenbart Folgendes:

Schlange mit zwei Köpfen geschlüpft – Herzversagen in naher Zukunft wahrscheinlich gewesen

Neben den sichtbaren zwei Köpfen und Gehirnen sowie der geteilten Wirbelsäule gab es zwei Luftröhren, zwei Lungen, zwei Speiseröhren und zwei Mägen. Doch den Dünndarm, den Dickdarm und die Kloake gab es nur einmal. Zwei Herzen befanden sich im selben Herzbeutel, der den Rest der doppelten Organe separat versorgte. Eines der Herzen war weniger als halb so groß wie das größere Herz und wurde zusammengedrückt, was wahrscheinlich in naher Zukunft zu einem Herzversagen geführt hätte. Außerdem hatte „Two-face“ nur zwei Nieren und einen Hoden. Normalerweise hat jedes Tier jeweils zwei dieser Organe.

„Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, herauszufinden, wann bei der Teilung etwas schiefgelaufen ist“, erklärt „The Unusual Pet Vets“. „Auch wenn wir vielleicht nie genau wissen werden, was passiert ist, können wir durch die Betrachtung dieser Tiere mehr darüber erfahren, was während ihrer frühen Entwicklung passiert. Wir danken dem Besitzer von „Two-faces“, dass er uns erlaubt hat, diese Geschichte zu veröffentlichen.“