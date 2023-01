„So süß und schön“ – Schildkröte und Gepard sind beste Freunde

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Gepard Tuesday und Schildkröte Penzi sind der beste Beweis dafür, dass Freundschaft keine Grenzen kennt. Im Internet erobern sie Herzen im Sturm.

Die ungewöhnliche und herzerwärmende Freundschaft zwischen einem Gepard und einer Schildkröte erobert unzählige Herzen im Eiltempo. Die beiden so unterschiedlichen Freunde leben zusammen bei einer Wildtierschutz-Stiftung, „Carson Springs Wildlife Conservation“, in Florida. Dort haben sie sich kennengelernt und ihre erstaunliche Freundschaft wurde geboren.

„So süß und schön“ – Schildkröte und Gepard sind beste Freunde

„carsonsspringwildlife“ teilt die rührenden Videoaufnahmen von Gepard Tuesday und Schildkröte Penzi auf Instagram. In einem der Videos ist zu sehen, wie sich Tuesday liebevoll an Penzi schmiegt. Genüsslich reibt der Gepard sein Köpfchen am Panzer seines Freundes. Das laustarke Schnurren von Tuesday ist deutlich zu hören und die Raubkatze wird zu einer absoluten Schmusekatze. Zum Schmusen braucht auch ein Otter sein Kätzchen, denn ohne die Samtpfote kann er nicht einschlafen.

Die Kuschelszene der beiden hat bereits über 320.000 Likes bekommen. Dass Tuesday und Penzi beste Freunde sind, bestätigt „carsonsspringwildlife“ in dem Post und lädt die User auf einen Besuch in den Wildtierpark ein. „Die zwei sind die Besten. Ich kann es kaum abwarten, sie am Tag der offenen Tür zu sehen“, schreibt ein begeisterter User zu dem Clip. Wie ein Affe mit einer Katze kuschelt, begeistert die User im Netz ebenfalls.

Gemeinsames Essen – Schildkröte und Gepard sind beste Freunde

In einem weiteren Video filmt „carsonsspringwildlife“ Tuesday und Penzi beim gemeinsamen Dinner. Für diese Aufnahme flogen den beiden bereits mehr als 710.000 Herzen zu. Die Wildtier-Stiftung schreibt, dass Tuesday Penzi’s Essen liebt. Es scheint, als ob beide, das gemeinsame Essen zutiefst genießen und es zusammen viel besser schmeckt als alleine. Außergewöhnlich ist auch die Freundschaft zwischen einem Waschbären und einem Reh.

Dass die zwei so friedlich zusammen ihre Mahlzeit vertilgen, erstaunt die User: „Wow. Unglaublich, wie die beiden zusammen essen“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User glaubt zu wissen, was sich Gepard Tuesday zuvor wohl gedacht haben mag: „Mmh, mir ist heute nach einem Salat. Ich werde meinen Freund, die Schildkröte, besuchen.“ Eine tiefe Freundschaft verbindet auch Gans Hansi und Hängebauchschwein Jakob.

Herzen schlagen höher – Schildkröte und Gepard sind beste Freunde

Die zwar ungewöhnliche, doch mindestens genauso liebevolle Freundschaft zischen Gepard und Schildkröte, lässt unzählige Herzen höher schlagen. Wie sehr die wundervollen Szenen, Instagram-User berühren, zeigen ihre Kommentare zu den Clips.

