100 Schafe verfolgen Joggerin, weil sie sich im Wald verirrt haben – Video geht viral

Von: Sandra Barbara Furtner

Eine Schafherde hat sich verlaufen und schließt sich einer Joggerin an. © Instagram (elea_gram)

Joggen im Wald hält gesund und fit. Viele schätzen die Ruhe und Einsamkeit. Doch was ist, wenn plötzlich 100 Schafe auftauchen und einen verfolgen?

Nimmt der Stress im Alltag zu, suchen viele Menschen in ihrer Freizeit einen Wald auf, um einen Ausgleich zu haben. Hier kann man aufatmen, die Seele baumeln lassen und entschleunigen. Laut Experten reichen 20 Minuten aus, um mental und körperlich neue Kräfte zu tanken. Unabhängig davon, ob man nur spazieren geht und dabei bewusst Gerüche und Farben wahrnimmt oder ob man im Wald eine flotte Runde dreht. Ein wenig Natur und Entspannung wollte auch Eleanor Scholz in ihrem Urlaub in Frankreich erleben. Sie beschließt, durch einen Wald zu wandern. Was sie dort erlebt hat, zeigt ein Video auf Landtiere.de

Die Frau genießt die Ruhe in vollen Zügen. Doch dann vernimmt sie ein komisches Geräusch. Vor Schreck versteckt sie sich hinter einem Baum. Vorsichtig späht sie in die Richtung, aus der die Laute kommen. Sie erblickt eine sportlich gekleidete Frau, die ebenfalls durch den Wald läuft. Doch sie ist nicht alleine. Im Schlepptau befinden sich über 100 Schafe. Eleanor Scholz ist wie erstarrt. Was soll sie nur tun? Ist die Frau etwa in Gefahr? Wird sie von den Schafen überrannt? Während sich ihre Gedanken überschlagen, kommt die Frau immer näher, bis sie direkt vor ihr stehen bleibt.