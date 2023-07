Schäferhund kümmert sich rührend um Entenküken – „Er war dazu bestimmt“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ben ist ein großer Schäferhund mit einem noch größeren Herzen. Liebevoll zog er bereits ein Küken groß und freut sich nun erneut in die Ersatz-Papa-Rolle schlüpfen zu dürfen.

Dass Hunde ein großes Herz haben, beweisen uns die Vierbeiner immer wieder. Allen voran: Schäferhund Ben, der mit seiner besonders sanften Art derzeit wieder Millionen TikTok-User berührt. Liebevoll kümmerte er sich bereits vor etwa einem Jahr um ein verwaistes Entenküken. Und das hoch erfolgreich. Auch wenn die Trennung, als es für die ausgewachsene Ente an der Zeit war, ihre eigenen Wege zu gehen, schmerzte.

Rührender Abschied: Erstes Zieh-Küken wird groß und geht von nun an eigene Wege

Julie McGuire, die Besitzerin von Ben, dokumentierte die besondere Freundschaft der zwei so unterschiedlichen Tiere über ihren TikTok Account „life.of.duck“. In den Aufnahmen sind etliche schöne Momente von Ben und seinem ersten Findelkind zu sehen, aber auch der Abschied. Denn die Freundschaft und das gemeinsame Leben sollte nicht von Dauer sein: „Als der Instinkt siegte, flog sie davon“, berichtet Julie McGuire gegenüber Newsweek.

Weitere Clips zeigen, wie es der Zieh-Ente, die genau genommen eine Paradieskasarka ist und zu den Halbgänsen zählt, nach dem Abschied erging. Das besonders schöne daran: Ein Clip zeigt, dass sie einen Partner ihrer Art fürs Leben gefunden zu haben scheint. Damit war die Aufzucht, an der Schäferhund Ben maßgeblich beteiligt war und die Rolle, in der er aufblühte, einmal mehr ein voller Erfolg.

Erneut Ersatzpapa: Neue verwaiste Entenküken ziehen ein und brauchen Hilfe

Ein Jahr später sind Bens Fähigkeiten als Ersatzpapa nun wieder gefragt, denn vor wenigen Tagen hat Julies Freund verwaiste Enten gefunden und mit nach Hause genommen. „Mein Partner arbeitet in einer Apfelplantage und hat den ganzen Tag auf die Entenküken aufgepasst, aber es war keine Mutter in der Nähe“, so Julie. „Bevor es Nacht wurde, beschloss er, sie zu mir nach Hause zu bringen.“

Die traurige Nachricht: „Leider war eines der Küken bereits am Bach gestorben, und wir haben noch ein paar mehr verloren. Heute sind nur noch drei übrig, und ich glaube, sie waren ziemlich krank – vielleicht hat die Mutter sie deshalb verstoßen, oder die Mutter wurde auch krank“, berichtet Julie weiter.

Schäferhund Ben ist für die kleinen da – sogar die Hauskatze darf ihnen nicht zu nahe kommen

Seinen neuen Schützlingen hat sich Ben sofort angenommen und ist immer da, wo sie sind. „Als wir die Entenküken bekamen, war er extrem neugierig, und jetzt lässt er sie nicht mehr in Ruhe.“ Dass sich Ben nun erneut rührend um Küken kümmert, verfolgen Millionen TikTok-User. Die Clips zeigen wie sehr der Hund es liebt bei ihnen zu sein. Er passt auf sie auf und sogar die Hauskatze lässt er nicht an sie heran. In vielen Kommentaren zeigen die TikTok-User, wie sehr sie Ben für seine fürsorgliche und liebevolle Art bewundern. Hier eine kleine Auswahl.

„Dieser Hund hat das süßeste Herz ❤️.“

„Ich liebe deinen Ben. Umarme ihn bitte für mich🥰.“

„Er ist so ein guter Vater 🥰🥰🥰🥰.“

„😁Das macht durchaus Sinn. Sie sind ja schließlich Hütehunde. Definitionsgemäß wollen sie kleine Dinge einsammeln und beschützen.“

„Einen Freund zu verlieren ist hart, aber dein Freund hat dir noch mehr Freunde geschickt. Er wusste, dass du helfen kannst 🥰.“

„Oh Ben, mein Herz ist gerade geschmolzen ❤️.“

„Er war dazu bestimmt, Vater zu werden🥺.“