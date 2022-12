„Richtiger Romantiker“: Hund versucht die Freundin vom Herrchen zu verführen

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Video legt ein Hund einen besonders verführerischen Blick auf, den die Freundin vom Herrchen nicht lange ignorieren kann.

„Schau mir in die Augen, Kleines!“ Dieser berühmte Satz aus dem Filmklassiker Casablanca ist den meisten Menschen bekannt. Und genau diese sechs Worte würde ein Hund wohl in einem TikTok-Video zu einer Frau sagen – wenn er denn sprechen könnte. Denn die niedliche Fellnase versucht mit seinem verführerischen Blick und einer sanften Berührung das Herz von Herrchens Freundin zu stehlen.

„Richtiger Romantiker“: Hund versucht Freundin vom Herrchen zu verführen

Mit einem intensiven Blickkontakt versucht ein Hund die Freundin seines Herrchens zu verführen. (Symbolbild) © Gabriel Trujillo/Imago

Susi und Strolch haben es vorgemacht: Bei ihrem romantischen Dinner schauen sie sich ganz verliebt an. Auch der Hund in dem Video, das auf dem TikTok-Kanal dawgmemes zu sehen ist, hat nur Augen für seine Herzensdame – die Freundin seines Herrchens hat es ihm offenbar angetan.

„Richtiger Romantiker“: Hund streift Frau Haarsträhne aus der Stirn

„Er versuchte, mein Mädchen zu stehlen“, schreibt der TikToker unter dem Clip, in dem er seine Freundin und seinen Hund filmt. Der Vierbeiner liegt rücklings in den Armen der Frau und schaut ihr ganz tief in die Augen. Genau wie Rüde Gus, der sein Weihnachtsgeschenk stundenlang anstarrt. Doch die Freundin erwidert den Blick nicht. Dadurch lässt sich die Fellnase aber nicht entmutigen und startet einen neuen Versuch. Mit der Pfote streift er ihr ganz zärtlich eine Haarsträhne aus der Stirn. Und siehe da: So einen süßen Annäherungsversuch kann sie nicht länger ignorieren und muss unwillkürlich in die Kamera schmunzeln.

„Richtiger Romantiker“: Menschen im Netz sind begeistert

Von der „verführerischen“ Hundesprache sind die Menschen im Netz so begeistert, dass das TikTok-Video innerhalb kurzer Zeit viral geht. Der Clip hat bereits 6,5 Millionen Aufrufe, mehr als eine Million Likes und zahlreiche Kommentare erhalten. Hier eine Auswahl:

„Richtiger Romantiker!“

„Und hat er jetzt ein Date mit ihr? Wie geht es weiter 😁“

„Wie zärtlich 🥰🥰🥰“

„Nawww, wie liebevoll er zu ihr ist 🥺🥺🥺“

„Es gibt ja wohl nix Süßeres 😂🥰“

„Er sagte... Hat dir jemand schon mal gesagt, dass du schöne Augen hast. 😂“

„Dieser Hund hat bessere Bewegungen als die meisten Jungs. 😅“

Bei einer Samtpfote ist es genau andersherum: Die Katze liebt das Herrchen mehr als Frauchen. Nun versucht er ihre Aufmerksamkeit mit allen Mitteln auf sich zu ziehen.