Wolf in Cuxhaven illegal erschossen – wann das Töten der Tiere erlaubt ist

Von: Nina Büchs

Schafe, Rinder oder Hühner werden immer wieder von Wölfen gerissen – ein Ärgernis für Landwirte. Die Wölfe abzuschießen, ist jedoch nur in bestimmten Fällen erlaubt.

Wölfe werden in unterschiedlichen Regionen von Deutschland immer mal wieder gesichtet. Manchmal hinterlassen die Tiere eine Blutspur, in dem sie Schafherden reißen oder Hühner, Rinder und andere Weide- oder Nutztiere töten. Für Landwirte ist der Schutz der Tiere deshalb eine enorm wichtige Aufgabe. Doch selbst zur Waffe greifen, um die eigenen Tiere zu schützen, ist illegal und wird strafrechtlich verfolgt. Strafanzeige wurde zuletzt auch im Landkreis Cuxhaven (Niedersachsen) gestellt. Dort wurde ein Wolf „offenbar illegal geschossen“, teilte der Landkreis am 18. Oktober mit. Grundsätzlich darf man die Tiere also nicht einfach abschießen – erlaubt ist dies nur in bestimmten Fällen.

Wolf in Cuxhaven illegal erschossen: Wann darf man das Tier abschießen?

Immer wieder werden in Deutschland Wölfe gesichtet – manchmal auch in der Nähe von Großstädte. © Swen Pförtner/dpa

„In Deutschland sind die Bundesländer für das Wolfsmanagement verantwortlich. Daher obliegt es den einzelnen Bundesländern bzw. den in den Bundesländern für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden, letale Entnahmen vorzunehmen“, so das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

Wie viele Wölfe leben in Deutschland und wo kommen sie hauptsächlich vor? Nach Angaben des Bundesumweltministeriums wurden in ganz Deutschland im Jahr 2020/2021 157 Rudel, 27 Paare und 19 territoriale Einzeltiere bestätigt. Inzwischen dürften es deutlich mehr Wölfe sein. „Das Wolfsvorkommen konzentriert sich auf ein Gebiet von Sachsen in nordwestlicher Richtung über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen“, teilt das BMUV mit. Doch auch in anderen Bundesländern konnten einzelne Wolfsterritorien nachgewiesen werden.

Dem aktuellen Rechtsstand nach dürfen Wölfe, die sich Menschen gegenüber auffällig verhalten, legal getötet werden. Dies gelte auch für Wölfe, die wiederholt empfohlene Herdenschutzmaßnahmen (zum Beispiel spezielle Zäune) überwunden haben. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass sie hohe wirtschaftliche Schäden anrichten, wenn sie Nutztiere reißen. Deswegen ist es gut zu, wissen, wie man sich bei einer Sichtung richtig verhält.

Wölfe dürfen getötet werden, wenn:

Sie sich gegenüber dem Menschen auffällig verhalten

Wenn sie wiederholt Herdenschutzmaßnahmen überwunden haben und Gefahr besteht, dass die Wölfe hohe wirtschaftliche Schäden anrichten (fortwährend Nutztiere töten)

Wolf in Cuxhaven illegal erschossen: Bundesregierung hat Gesetz zum Abschuss erleichtert

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019 hat der Bundestag eine Neuregelung für den zulässigen Abschuss der Wölfe beschlossen. Demnach dürfen nun nicht mehr nur einzelne Wölfe abgeschossen werden, wenn sie „fortwährend hinreichend geschützte Nutztiere erbeuten“ oder sich dem Menschen gegenüber auffällig verhalten. Mit der Gesetzesänderung ist es auch möglich, mehrere Tiere eines Rudels oder auch ein ganzes Wolfsrudel zu beseitigen, wenn ernste landwirtschaftliche Schäden drohen. Das bedeutet also: Wenn Nutztierrisse nicht einem Einzeltier zugeordnet werden können, dürfen auch einzelne Mitglieder eines Rudels abgeschossen werden.