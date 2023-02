Sie hörten seltsame Geräusche an der Decke – plötzlich stürzen riesige Schlangen herab

Von: Sina Lück

In der Nacht hört eine Familie seltsame Geräusche an der Decke über sich. Als sie die Kammerjäger ruft, stürzen plötzlich riesige Schlangen herab.

Ratten, Mäuse oder Kakerlaken: Kammerjäger sind in ihrem Job einiges gewohnt. Die Schädlingsbekämpfer kommen mit verschiedenen Tieren in Kontakt, die die meisten Menschen nicht in ihren eigenen vier Wänden haben wollen. Bei einem Einsatz in Malaysia staunen die Kammerjäger aber wohl nicht schlecht, was sich in der Decke eines Zimmers verbirgt. Die unglaublichen Szenen halten die Beteiligten in einem Video fest, das inzwischen mehr als 23 Millionen Klicks erzielt hat.

Ahnungslose Familie hat riesige Schlangen im Zimmer – „Ich müsste umziehen“

„Sie hörten nachts im Schlaf seltsame Geräusche über sich.“ Mit diesen Worten kündigt User FightHaven das Video auf seinem Twitter-Account an. Gemeint ist eine Familie aus Malaysia, die daraufhin vorsorglich die Kammerjäger ruft. Als das Team die Decke des Zimmers untersucht, stößt sie auf den Schwanz einer Schlange. Von der Wand ist bereits ein großes Stück herausgebrochen, sodass dieser herunterbaumelt. Lange unentdeckt bleibt auch eine Schlange im Gepäck, die erst auf dem Röntgenbild zu sehen ist.

Ein Mitarbeiter des Einsatzteams bekommt den Schwanz mit einem Haken zu fassen. Währenddessen macht sich sein Kollege an der Decke zu schaffen, um weitere Teile zu entfernen. Nach einem gezielten Schlag bricht plötzlich die ganze Decke ein und drei gigantische Schlangen stürzen herab. Erschrocken weichen die Schädlingsbekämpfer vor den meterlangen Reptilien zurück. Um sie herum kreischen alle laut durcheinander. Für großes Aufsehen sorgt auch eine Schlange mit zwei Köpfen.

Familie entdeckt riesige Schlangen im Zimmer – Reptil schleift Bank durch den Raum

Zwei Schlangen gelingt es, sich in den Hohlraum der Decke zurückzuziehen. Die dritte Schlange holen die Männer mit vereinten Kräften herunter. Als sie auf dem Boden landet, versuchen die Kammerjäger das Reptil zum Ausgang zu befördern. Doch auf dem Weg dahin sträubt sich das Tier vehement und schlingt ihren kräftigen Körper um eine Bank, die es bis zur Tür mitschleift. Dann endet das Video. Was mit den zwei anderen Schlangen passiert, bleibt offen.

Familie entdeckt riesige Schlangen im Zimmer – Menschen im Netz sind entsetzt

Im Netz sorgt das Twitter-Video für großes Aufsehen – genau wie das Video einer Python, die aus einem fahrenden Auto kriecht. Die meisten Menschen sind entsetzt über die Schlangen in der Zimmerdecke. „Ich müsste umziehen“, ekelt sich ein User beim Anblick der Reptilien. Hier eine Auswahl der zahlreichen Kommentare:

„😳😳😳“

„Das ist grauenhaft!!!!“

„Stellt euch vor, wie viele Mäuse sie in diesen Wänden hatten.“

„Ich muss wissen, welches Land das ist, also werde ich es nie besuchen.“

„Einfach das ganze Haus in Brand setzen!!“