Ratten haben Rhythmus im Blut – sie wippen mit dem Kopf zur Musik

Von: Sina Lück

Wenn Ratten bestimmte Musik hören, wippen sie mit dem Kopf im Takt. (Symbolbild) © Chromorange/Imago

Im Takt der Musik zu wippen, ist für Menschen völlig normal. Doch auch Ratten haben ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl – und sind Fans von Lady Gaga.

Jeder kennt das Phänomen: Kaum ertönt der Lieblingssong im Radio, wippen Fuß und Kopf im Takt mit. Fühlen wir uns so richtig beschwingt, singen wir außerdem lauthals mit – was nicht selten zu einer peinlichen Begegnung mit dem Fahrer des Nachbarautos an der Ampel sorgt. Dafür ist keine bewusste Entscheidung nötig, es passiert ganz automatisch. Dass auch Ratten Rhythmusgefühl haben und bei einigen Liedern im Takt der Musik mit wippen, beweisen japanische Wissenschaftler mit ihrer neuen Studie. Zu welchem Song sich die Ratten am liebsten im Takt bewegen, verrät Landtiere.de.

„Born this way“ von Lady Gaga, „Another one bites the dust“ von Queen und „Beat it“ von Michael Jackson: Das waren nur einige der Songs, die das japanische Forscherteam der Universität Tokio zehn Ratten und 20 Menschen vorspielten. Um ihre Bewegungen aufzuzeichnen, statteten sie die Nager mit drahtlosen Sensoren am Kopf und an einigen anderen Stellen am Körper aus. Im nächsten Schritt spielten die Wissenschaftler den beiden Teilnehmergruppen minutenlange Abschnitte der Lieder vor. Dabei variierten sie die Geschwindigkeit von sehr langsam bis zum vierfachen Tempo.