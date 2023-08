Inspiriert von Disney & Co.: Deutschlands beliebteste Katzen-Namen

Von: Sophie Kluß

Die Katze ist nach wie vor das beliebteste Haustier der Deutschen. Bei ihren Namen halten sich die Besitzer an kurze, eingängige Varianten. Welche Ausreißer dabei sind, erfahren Sie hier.

Das Vergleichsportal Check24 hat die Namen von deutschen Katzen unter die Lupe genommen und ein Ranking der beliebtesten Bezeichnungen erstellt. Die Auswertung zeigt: Kurze Namen liegen im Trend und Disney-Figuren dienen häufig als Namenspatronen, sowohl für Kater als auch für Katzen.

Vor allem junge Katzenbesitzer hätten laut dem Vergleichsportal Gefallen an dem Zeichentrick-Klassiker gefunden: „Es fällt auf, dass insbesondere junge Katzenbesitzer bei der Namensgebung für ihre Tiere oft von Erinnerungen aus ihrer Kindheit beeinflusst werden“, sagte Claes Christiansen, Geschäftsführer für Tierkrankenversicherungen bei Check24. „Die beliebten Namen Nala und Simba sind beispielsweise zwei zentrale Charaktere des Films ‚Der König der Löwen‘.“ Zwei Löwen, die sich den Film gemeinsam ansehen, sehen Sie hier.

„Der König der Löwen“ – Inspiration für deutsche Katzenbesitzer

Katzen sind nach wie vor das beliebteste Haustier in Deutschland. © Design Pics/Imago

Für seine Analyse hat das Vergleichsportal alle im Jahr 2022 abgeschlossenen Katzenversicherungen ausgewertet und ist zu folgendem Ergebnis gekommen: Unter den Katern belegt der Name „Simba“, benannt nach dem kleinen Löwen aus dem Disney-Klassiker, den ersten Platz und ist somit erneut der beliebteste Name für die männlichen Stubentiger. Mit „Mogli“ hat es zudem noch ein weiterer von Disney inspirierter Name unter die Top Ten geschafft.

Auch bei den Katzen-Damen rangiert Disneys „König der Löwen“ unter den vorderen Plätzen: „Nala“, wie auch Simbas Gefährtin heißt, belegt Platz zwei des Rankings. Noch vor „Nala“ schafft es „Luna“ auf den ersten Platz unter den weiblichen Katzennamen – und ist damit wie auch „Nala“ zum dritten Mal in Folge unter den top drei. Einen Top-Ten-Platz hat sich erstmals der Name „Cleo“ verschafft. Die beiden vollständigen Auflistungen der zehn beliebtesten Katzennamen, getrennt nach Katzen und Katern, finden Sie hier:

Die beliebtesten Katzennamen für Katzen

Luna Nala Mia Lilly Lucy Mila Bella Mimi Coco Cleo

Die beliebtesten Katzennamen für Kater

Simba

Leo

Charly

Loki

Balu

Sammy

Findus

Mogli

Felix

Milo

Wer jetzt annimmt, dass sich die über 15 Millionen Katzen die oben aufgeführten Namen teilen, der täuscht sich. Denn im Rahmen der Auswertung machte Check24 auch Bekanntschaft mit äußerst kuriosen Katzennamen, die aktuell im Trend liegen. Was außerdem der Name Ihres Haustiers über Ihren Charakter verrät, das lesen Sie hier.

Nach Geräuschen oder bekannten Persönlichkeiten: kuriose Katzennamen

Inspiriert von Geräuschen taufen einige Katzenbesitzer ihre Samtpfoten auf „Bugatti“, „Bumblebee“ (zu Deutsch: Hummel) oder auch auf „Monsieur Miau“. Zudem dienen auch bekannte Persönlichkeiten als Namensvorbilder für die Tiere. So sind Bonnie Tyler, Elton John oder auch Hemingway, Picasso und Konfuzius keine Seltenheit unter Deutschlands Katzen.