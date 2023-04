Toilette verstopft – weil eine Schlange es sich darin bequem gemacht hatte

Von: Anna Heyers

Eine verstopfte Toilette ist ein Ärgernis, aber in Deutschland sind oft zu viel Klopapier oder andere Hygiene-Artikel im Klo Gründe dafür. In Thailand ist die Ursache teils meterlang – und atmet.

Eine verstopfte Toilette ist in erster Linie erst mal ärgerlich, vielleicht mitunter auch unansehnlich. Wirklich gefährlich ist dieser Zustand nur in wenigen Ausnahmefällen und meist auch mit einem Pömpel zu lösen. In Thailand kann die ganze Geschichte schon mal anders aussehen, wie kürzlich auch Chang Lantanoy feststellen musste. Denn als bei seiner Toilette die Spülfunktion auf einmal nicht mehr funktionierte, sah er den Grund recht schnell. Und der war mehrere Meter lang und hatte Schuppen. Seinen Fund teilte der Thailänder in der Facebook-Gruppe „… all about Thailand snakes“

In diesem Fall hatte der Toiletten-Besucher gar keine Beine, in einem anderen dafür gleich acht – in Australien gar nicht mal so selten.

Schlange in der Toilette: Klo ist verstopft – der Grund lebt, zischelt und hat Schuppen

Chang Lantanoy schrieb unter ein paar Fotos, dass sein Vermieter sich nicht erklären konnte, warum die Toilette nicht abspülen würde. So ganz ernst hat es wohl keiner der beiden Männer gemeint, denn schließlich schaute ihnen der Grund fast direkt in die Augen: eine Schlange.

Na, ob der Python hier wohl wirklich richtig ist? Eigentlich sind die großen Würgeschlangen eher in Regenwäldern oder Sümpfen zu Hause. © Chang Lantanoy/Facebook

Um welche Schlangenart es sich genau handelt, wurde zwar in dem Post nicht erwähnt. Allerdings weisen Färbung und Größe auf einen Netzpython hin – eine der drei in Thailand vorkommenden Pythonarten (die anderen beiden sind der Dunkle Tigerpython und der Blutpython).

Einige Schlangen trifft man an den seltsamsten Orten. Da wären zum Beispiel die Boa im Handgepäck oder der gelbe Python, der es sich während der Fahrt auf einem Auto bequem gemacht hat.

Weder vor noch zurück – die Schlange war in einer misslichen Lage

Netzpythons gehören zu den größten Schlangen der Welt und können bis zu sechs Meter lang und bis zu 75 Kilogramm schwer werden. Dementsprechend groß ist auch ihr Durchmesser – und genau der wurde dem etwa vier Meter langen Python von Chang Lantanoy zum Verhängnis. Er passte bis zu einem bestimmten Punkt in das Abflussrohr. Dann ging es laut Facebook-Beitrag „weder vor noch zurück“ und die Schlange steckte fest.

Chang Lantanoy rief sich die lokale Schlangenrettung zu Hilfe und gemeinsam machten sie sich an die Arbeit. Ein Herausziehen war aufgrung ihrer Größe nicht möglich. deswegen musste die Schlange vorsichtig freigeschnitten werden.

Der Python wurde vorsichtig aus dem Abflussrohr geschnitten, welches er mit seinem Umfang komplett ausfüllte. Verletzt wurde die Schlange dabei nicht. © Chang Lantanoy/Facebook

Zum Glück war dieses Exemplar nicht giftig, anders als das Exemplar, das es sich in einem südafrikanischen Ort im Sofa bequem gemacht hatte. Dass dort keiner verletzt wurde, hat die Familie einem mutigen Hund zu verdanken.

Glück gehabt – Python wird wieder in die Freiheit entlassen

Am Ende dieser Aktion, bei der alle Beteiligten unverletzt bleiben, wurde das ungiftige Tier noch einmal ordentlich mit Wasser abgespritzt – bevor es wieder in die Freiheit entlassen wurde. In seinem Facebook-Beitrag wird der Moment des Waschens ebenfalls noch einmal im Bild gezeigt.

Bevor der Python wieder in die Freiheit entlassen wurde, gab es eine Dusche, um ihn von Abwasserrückständen zu säubern. © Chang Lantanoy/Facebook

Hier wird auch deutlich, wie groß das Reptil war. Ganze 22 Kilogramm soll es auf die Waage gebracht haben und etwa vier Meter lang.