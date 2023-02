Polizist und sein Labrador fahren Schlitten – „Psst, nicht dem Chef sagen“

Teilen

Der Alltag als Polizeihund kann manchmal ziemlich anstrengend sein – Labrador Gadget durfte sich nun bei einer Schlittenfahrt entspannen. Ein Video davon entzückt das Netz.

Vielleicht mag sich der ein oder andere noch an die Zeichentrickserie „Inspector Gadget“ erinnern, die ab Mitte der 1980er-Jahre produziert wurde. Darin geht ein ziemlich tollpatschiger Polizist mithilfe allerhand technischer Gimmicks („Gadgets“) auf Verbrecherjagd. So ungeschickt der Ganovenjäger agiert, so liebenswert ist er aber auch. Ob man nun bei der Polizeistation Newmarket im US-Bundesstaat New Hamphire tatsächlich diese Serie im Kopf hatte, als sie ihren Polizeihund „Gadget“ tauften, ist nicht bekannt. Denn Labradore gelten als ziemlich schlau – trotzdem ist „Gadget“ mindestens ebenso sympathisch wie der tölpelhafte Zeichentrick-Inspektor. Und in der Kleinstadt Newmarket ist er schon eine kleine lokale Berühmtheit – so oft wie der schwarze Labrador auf der Facebook-Seite der dortigen Polizei auftaucht. Gerade begeistert er mit einer Schlittenfahrt seine Fans.

Polizist und sein Labrador fahren Schlitten – „Psst, nicht dem Chef sagen“

Der Job als Polizist ist nicht immer leicht – und der als Polizeihund natürlich auch nicht. Wobei man sich jedoch nur schwer vorstellen kann, dass einem putzigen Zeitgenossen wie Gadget bei seinem Anblick keine Sympathie entgegenschlägt. Nun durfte sich der Labrador jedenfalls eine kleine Auszeit gönnen – und zwar im Schnee, insbesondere beim Schlittenfahren. „Pssst, sagt es nicht dem Chef“, ist das Video überschrieben, das das Newmarket Police Departement auf Facebook gepostet hat.

Polizist und sein Labrador fahren Schlitten – „Hundeschmatzer“ für den „Kollegen“

Zu sehen ist in dem kurzen Clip, ein Polizist in einem grünen Bob sitzend, der Gadget auf dem Schoß hat. Bei der Anfahrt kippt der Vierbeiner kurz nach hinten, doch sein menschlicher Kamerad hält ihn sicher auf dem Schlitten. Dann geht’s bergab und nach dem Ende der Fahrt gibt es von Gadget einen kleinen „Hundeschmatzer“ für seinen Mitfahrer – ob nun aus Freude über den „Ritt“ oder eher das Fahrtende, sei mal dahingestellt.

Zehn kuschelsüße Welpenfotos, die Sie nicht verpassen sollten Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Polizist und sein Labrador fahren Schlitten –„Ich liebe das!“

Der Gadget-Clip hat schon hunderte positive Reaktionen eingeheimst – und auch die Kommentare zeigen, dass der niedliche Hund schon eine größere Fangemeinde hat:

„Ich liebe das!“

„Sieht so aus, als hätten die beiden ihren wohlverdienten Spaß gehabt!“

„Wow! Das ist großartig!“

„Wer weiß, wann Gadget vielleicht mit einem Schlitten zu einem Opfer fahren muss, um es zu trösten!“

„Gadget muss man einfach lieben.“