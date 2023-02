Pinguin verschluckt Brillenbügel – Rettung auf dem OP-Tisch

Von: Sina Lück

Im Zoo Frankfurt muss Pinguin Posi schleunigst in den OP, weil er einen Brillenbügel verschluckt hat. Die Röntgenbilder lassen jedoch anderes vermuten.

Für die Mitarbeiter im Zoo Frankfurt ist es ein böses Déjà-vu-Erlebnis. Nur, dass es in gleicher Weise schon einmal passiert ist. Erst im Juni 2022 landete der damals einjährige Humboldt-Pinguin Tweety auf dem OP-Tisch. Die Diagnose: eine Cent-Münze im Bauch. Zuvor hatte ein Besucher den Gegenstand achtlos ins Pinguinbecken geworfen. Jetzt hat es den nächsten Seevogel erwischt: Pinguin Posi schwebt in Lebensgefahr und muss schleunigst in den Operationssaal.

Pinguin verschluckt Brillenbügel – Rettung auf dem OP-Tisch

Nochmal Glück gehabt: Im Zoo Frankfurt hat ein Pinguin einen Brillenbügel verschluckt, wie das Röntgenbild zeigt. © Zoo Frankfurt/Facebook, Scherf/Imago (Montage)

„Leider ist es schon wieder passiert“, verkündet der Zoo Frankfurt auf seiner Facebookseite. „Bei Pinguin Posi wurde ein Fremdkörper im Bauch entdeckt, den er verschluckt hatte.“ Auf den Röntgenbildern ist der Gegenstand deutlich zu erkennen. Allerdings rätseln die Mitarbeiter, um was für ein Teil es sich handelt. Unter dem Facebook-Post stellt die Community einige Vermutungen an.

Einige User glauben, dass es sich um einen Kabelbinder handelt. Andere wiederum meinen einen Strohhalm, ein Armkettchen, ein Haargummi oder einen Reißverschluss zu erkennen. Bei der Operation des Vogels kommt allerdings ein ganz anderer Gegenstand zum Vorschein: ein schwarzer Brillenbügel. Damit hat auch das Team im Frankfurter Zoo nicht gerechnet.

Pinguin verschluckt Brillenbügel – Tierärzte retten Leben des Seevogels

In einem weiteren Post lüften die Mitarbeiter das Geheimnis. „Einige von euch waren auf der richtigen Spur: Tatsächlich war es ein Brillenbügel, den Posi verschluckt hatte. Durch die Röntgenaufnahme war die metallene Struktur im Inneren des Bügels sichtbar, die uns zunächst auch an einen Kabelbinder erinnerte.“ Doch das Wichtigste: Durch die OP konnten die Tierärzte das Leben von Posi retten. „Dem Humboldt-Pinguin geht es mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Bis er wieder auf die Anlage und ins Wasser darf, müssen allerdings noch ein paar Tage vergehen.“ Um sein Leben kämpft auch ein Seevogel in der Antarktis: In letzter Sekunde rettet sich der Pinguin auf ein Schlauchboot.

Pinguin verschluckt Brillenbügel – Zoo klärt über Risiken auf

Obwohl im Zoo viele Schilder darauf hinweisen, dass das Werfen von Gegenständen und das Füttern von Tieren verboten sind, halten sich manche Besucher nicht daran. Wie im Fall von Tweety und Posi kann das schnell lebensgefährlich enden – so wie bei Hunden, die mit Kastanien spielen. Der Zoo Frankfurt appelliert daher noch einmal an die Vernunft der Besucher und klärt über die Risiken auf. „Viel zu oft kommt es vor, dass Besucherinnen und Besucher Gegenstände in Gehege fallen lassen oder sogar absichtlich hineinwerfen. Das ist traurig und gefährlich – für uns, und in diesem Fall auch für Posi. Wir hoffen, dass uns und unseren Tieren solche Meldungen in Zukunft erspart bleiben!“