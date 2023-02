Drei Jahrzehnte Unterschied: Ältester Brillenpinguin der Welt verliebt in 13-jährigen Artgenossen

Von: Anna Heyers

Der älteste Brillenpinguin der Welt liebt einen Jüngeren – und scheint wesentlich aktiver zu sein als er. ET und Einstein sind das tierische süße Traumpaar im Metro Richmond Zoo.

Verwöhnprogramm für den ältesten Pinguin der Welt: Im Januar feierte Brillenpinguin-Dame ET ihren 43. Geburtstag im Metro Richmond Zoo in Moseley (Virginia). Ihre Tierpfleger kredenzten ihr einen Kuchen aus Fisch und Wassereis. Im Gespräch mit der Washington Post sagte Tierpflegerin Jessica Gring: „Wir wollten, dass es der schönste Geburtstag aller Zeiten wird. Sie ist ein ganz besonderer Pinguin mit unglaublichen Genen und einer hohen Lebensqualität.“ Das sieht man vor allem dann, wenn ET genussvoll Runden in ihrem Privat-Pool dreht, während ihr 30 Jahre jüngerer Partner am Ufer auf sie wartet.

Liebe im Zoo: Älteste Brillenpinguin-Dame verliebt in ihren 13 Jahre alten Gefährten

Mit 43 Jahren ist ET der älteste Brillenpinguin der Welt. In freier Wildbahn können die Tiere, die unter anderem auch in Südafrika heimisch sind, etwa bis zu 20 Jahre erreichen. In Gefangenschaft, und vor den harschen Lebensbedingungen im und am Meer geschützt, werden sie in der Regel älter. Trotzdem: 43 ist ein Rekordalter. Und hat seine Schattenseiten. Denn eigentlich leben Pinguine in der Regel monogam, sprich mit einem Partner für das ganze Leben.

Wie viele ihrer Art leben Brillenpinguine monogam – zumindest, solange sie sich im Getümmel vor der Paarungszeit wiederfinden und keiner der beiden verstirbt. Sonst lockt schon der nächste Partner am Strand. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

In ihrer Zeit im Metro Richmond Zoo, in den sie mit 15 aus einem anderen Zoo kam, überlebte ET allerdings schon zwei ihrer Gefährten. 2012 lernte sie dann Einstein kennen – es schien Liebe auf den ersten Blick. Sie waren immer zusammen, putzten und liebkosten sich, er brachte ihr Steine als Geschenk und Liebesbekundung. Als die Pfleger letztes Jahr merkten, dass die jüngeren Brillenpinguine die beiden älteren piesackten, bekam das Pärchen ihr eigenes, kleines Gehege.

Pinguine allein – kleines Liebesnest für die Zeit zu zweit

„Als sie älter wurde, haben einige der jüngeren Pinguine ET ein wenig geärgert, also haben wir ihr einen Altersruhesitz eingerichtet, den sie zusammen mit Einstein genießen kann“, sagte Jim Andelin, Direktor des Metro Richmond Zoo laut Washington Post. „Sie kann die Pinguinkolonie immer noch durch den Zaun sehen, aber sie kommt auf der anderen Seite des Zauns nun viel besser zurecht.“

Übrigens: In Zoos landen leider immer wieder Gegenstände, wie etwa Geldstücke, in den Gehegen, die großen Schaden anrichten können. So musste im Frankfurt erst kürzlich Pinguin-Dame Posie operiert werden, weil sie einen fiesen Fremdkörper schluckte.

Altersunterschied? Der mach den beiden Pinguinen nichts aus

Beide Tiere genießen die ungestörte Zeit zu zweit, bestätigte Tierpflegerin Jessica Gring und auch der Altersunterschied von immerhin drei Jahrzehnten ist weder neu noch ungewöhnlich für Brillenpinguine: „Sie und Einstein kommen fantastisch miteinander aus, obwohl sie älter ist als er.“ Beide Tiere verbände ein enges Band miteinander und man hofft, dass die Zwei noch viele schöne Monate oder Jahre miteinander verbringen werden.

Tierisch verliebt – das Netz liebt die beiden

Die Washington Post teilte den Beitrag über die ältesten Brillenpinguin-Dame der Welt – und ihren jungen Liebhaber – bei Facebook und erntete so viele Likes und Kommentare. Einige User sind überzeugt, dass es sich bei ET um einen Cougar handelt. Auf Deutsch übersetzt heißt das eigentlich Puma. Aber in diesem Zusammenhang wird Cougar auch als Bezeichnung für Frauen verwendet, die sich einen wesentlich jüngeren Liebhaber nehmen.

Hier eine kleine Auswahl:

„Das Alter spielt hier keine Rolle!! ❤️❤️“

„So wunderschöne Pinguine‼️ Tolle Liebesgeschichte. ❤️❤️❤️“

„Das ist die beste Geschichte, die ich bisher auf FB gelesen habe! ❤️❤️❤️👍👍🤗🤗!!!! Auf dass ET und Einstein noch eine lange, glückliche Zeit zusammen haben“

„Oh, sie ist also ein Cougar! Gut gemacht, Süße! ❤️“

„Ein tolles Paar“

„Das ist kein Pinguin – das ist ein Cougar!“

