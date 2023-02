Pferdegesundheit: Das macht einen guten Tierarzt aus

Von: Sina Lück

Bei der Wahl des Tierarztes sollten Pferdebesitzer genau hinschauen. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Für Pferdebesitzer gehören Tierärzte zu den wichtigsten Ansprechpartnern. Woran Sie eine gute mobile Fahrpraxis erkennen, erfahren Sie in diesem Artikel:

Den richtigen Tierarzt für sein Pferd zu finden, ist nicht so leicht. Denn meist kommen verschiedene mobile Fahrpraxen zu einem Pensionspferdebetrieb. Welcher ist da der passende für den eigenen Vierbeiner? Mit welchen fünf Tipps Sie einen guten Tierarzt leicht erkennen können, verrät Landtiere.de.

Egal, ob an Wochenenden, Feiertagen oder außerhalb der Öffnungszeiten: Bei einem Notfall im Stall muss der Tierarzt immer erreichbar sein. Gute Fahrpraxen bieten daher einen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr an. Dafür geben viele Veterinäre eine Notrufnummer auf ihrer Website an, die sich der Pferdebesitzer abspeichern sollte, um sie immer griffbereit zu haben. Ist der zuständige Tierarzt im Urlaub oder fällt krankheitsbedingt aus, ist seine Vertretung klar geregelt. Muss ein Termin doch mal verschoben werden, gibt das Praxisteam rechtzeitig Bescheid.