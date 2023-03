Pferde schlafen am liebsten im – Stehen oder Liegen?

Von: Anna Heyers

Teilen

Gerade jüngere Tiere sieht man häufiger auf der Seite liegend und in Träumen versunken. Erwachsene Tiere werden häufiger nur im Stehen dösen. © stoonn/Imago

Nur selten sieht man Pferde auf der Weide schlafend auf dem Boden liegen. Aber ruhen sie sich sonst einfach nur im Stehen aus? Was genau der Unterschied zwischen Schlafen und Stehen ist, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Im Stehen oder Liegen – wie schlafen Pferde denn jetzt am liebsten?

So manches Pferd oder Pony springt und rennt nur zu gerne auf der Weide herum. Doch manchmal stehen sie still herum und nur der umherzuckende Schweif oder ein leichtes Ohrenspiel zeigen, dass das Tier durchaus noch etwas mitbekommt. Ist dieses Dösen alles, was ein Pferd zum Ausruhen und Erholen benötigt? Genaueres über den Schlaf von Pferden weiß Landtiere.de.

Ein erwachsener Mensch braucht täglich etwa sechs bis acht Stunden Schlaf, Baby und Kleinkinder aber deutlich mehr. Pferde benötigen vergleichsweise weniger Stunden, etwa drei bis fünf pro Tag (Fohlen um die zehn Stunden). Den größten Anteil dieser Zeit verbringen die Reittiere im Stehen und im dösigen Dämmerzustand. Richtig tief schlafen, können sie so allerdings nicht.