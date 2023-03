Was sind Pferde-Kastanien – und muss man sie entfernen?

Von: Anna Heyers

Einem Pferd sollte man sich langsam nähern und es vorsichtig aufhalftern. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Ist Ihnen an Ihrem Pferd schon einmal der dunkle Knubbel an der Beininnenseite aufgefallen? Einige Halter fragen sich, ob man diese sogenannten Kastanien entfernen oder kürzen muss. Ob ja oder nein, lesen Sie hier.

Für erfahrene Reiter ist es vielleicht eine schon bekannte Information. Viele Pferdeanfänger sind aber recht verunsichert von diesen hornigen Gebilden innen an den Pferdebeinen. Ist es einfach nur Dreck oder gar eine Krankheit? Muss ein Tierarzt, trotz der drohenden Kosten, aufgesucht werden?

Bei den dunklen Hornstrukturen handelt es sich um sogenannte Pferde-Kastanien. Sie sind ein Überbleibsel aus ferner Urzeit, in der Pferde noch keine Hufe, sondern nur Zehen hatten. Im Verlaufe der Jahre entwickelten sich diese zu der heute bekannten Hufenform. Aber nicht alles machte die Evolution so mit. Die Pferde-Kastanie ist ein Teil des früheren Fußes, inzwischen aber nur noch ein verkümmerter Handwurzel- beziehungsweise Fußwurzelrest. Was es sonst noch damit auf sich hat, weiß Landtiere.de.