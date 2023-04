Pferde im Frühling langsam anweiden schützt vor Krankheiten

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Eine kleine fünf Minuten Pause zum Grasen freut den Vierbeiner und kann bei der Gewöhnung an das Grün helfen. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Bevor die Weidesaison beginnt, sollten Pferde langsam an Gras gewöhnt werden. Warum das so wichtig ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Unvorbereitet kann die Gier nach Gras für Pferde jedoch schnell zum Verhängnis werden. Denn eine plötzliche Umstellung von dem über den Winter gewohnten Futter auf Gras, bringt den Darm gefährlich aus der Balance. Mit welchen Folgen Sie rechnen müssen, wenn Pferde im Frühling nicht langsam angeweidet werden, weiß Landtiere.de.

Um das Pferd zu schützen, sollte ein Anweiden über mindestens zwei Wochen, noch besser über vier Wochen, täglich erfolgen. Fünf Minuten grasen lassen an der Hand reichen für den Start aus. Mit jedem weiteren Tag können fünf Minuten hinzukommen. Jedoch, nur wenn keine Verdauungsprobleme wie Blähungen, weicher Kot oder gar Durchfall auftreten.