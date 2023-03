Insektenschutz für Pferde: Decke mit Schachbrettmuster wehrt Bremsen ab

Von: Sina Lück

Um den Schutz vor Insekten zu vergrößern, ahmen viele Hersteller die Streifen von Zebras auf Fliegendecken nach. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

In einer Studie untersuchten Forscher, welches Muster Bremsen am besten fernhält. Wie die Ergebnisse Pferdebesitzern bei der Wahl der richtigen Fliegendecke helfen, lesen Sie in diesem Artikel:

Mit Zebrastreifen oder Karomuster, gepunktet oder einfarbig: Wer eine Fliegendecke für sein Pferd kaufen will, muss sich zwischen diversen Mustern und Farben entscheiden. Vor allem für Vierbeiner mit Sommerekzem können sie eine große Erleichterung sein. Doch welcher Mantel schützt Pferde am besten vor Insektenstichen? Auf diese Frage gibt jetzt eine Studie der englischen Universität Bristol Antwort. Wie die Forscher herausfinden, welches Muster Bremsen am besten fernhält, verrät Landtiere.de.

Zebras besitzen von Natur aus eine effektive Insektenabwehr. Ihr Streifenmuster sorgt dafür, dass weniger Bremsen auf ihrem Fell landen und sie somit weniger gefährliche Krankheiten übertragen können. „Wir wussten, dass Bremsen nicht gerne auf gestreiften Objekten landen – eine Reihe von Studien hat das bereits gezeigt. Aber es ist nicht klar, aus welchem Grund sie Streifen als abstoßend empfinden. Ist es die Feinheit der Streifen? Der Kontrast von Schwarz und Weiß? Das polarisierende Signal, das von gestreiften Objekten abgegeben wird?“, fragt sich Biologe und Studienleiter Tim Caro, wie Sci.News berichtet. Gemeinsam mit seinen Kollegen will er dieses Phänomen daher genauer untersuchen.