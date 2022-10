Pferd hilft Reiterin bei Schlaganfall – „wie ein Lebensretter“

Von: Sina Lück

Bei einem Hindernisrennen hat eine Reiterin plötzlich einen Schlaganfall. (Symbolbild) © Jim Clark/Imago

In einem Hindernisrennen erleidet die britische Reiterin Page Fuller einen Schlaganfall. In dem Moment weiß ihr Pferd genau, was zu tun ist.

Tiere haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn es „ihren“ Menschen nicht gut geht. In diesen Momenten handeln sie meist intuitiv richtig und helfen uns sogar in Notsituationen. Dass auch ihr Pferd ein echter „partner in crime“ ist, bekommt Page Fuller während eines Hindernisrennens im englischen West Sussex zu spüren. Denn am ersten Sprung erleidet die britische Reiterin einen Schlaganfall – und ist plötzlich auf einem Auge blind. Wie ihr Pferd bei dem Schlaganfall zum Lebensretter der Reiterin wird, verrät Landtiere.de.

In dem Hindernisrennen sitzt Page Fuller im Sattel ihres Pferdes Touchthesoul. Zunächst gibt es keinen Grund zur Sorge. „Ich sprang mit einem absolut guten Gefühl ab“, berichtet Page Fuller nach ihrem Schlaganfall gegenüber der Racing Post. Doch dann passiert etwas, das die Reiterin in dem Moment selbst nicht richtig begreifen kann. „Ich fühlte mich ein bisschen komisch und konnte keines der Pferde rechts von mir sehen. Dann sah ich mich um und konnte sie mit meinem linken Auge sehen, aber nicht mit meinem rechten Auge.“