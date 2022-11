Pferdetrainer schleift sein Pferd nach dem Sieg in eine Bar: Tierschützer protestieren

Von: Anna Katharina Küsters

Als sein Pferd ein Rennen gewinnt und ihm damit eine Preissumme von 500.000 Dollar einbringt, führt Trainer John Hanlon das Tier in eine Kneipe.

Für Pferdetrainer John Hanlon, der aus dem Grenzgebiet von Kilkenny und Carlow stammt, war es eine erfolgreiche Zeit: Sein Pferd Hewick hatte gerade das US Grand National Turnier gewonnen und ihm damit 500.000 Dollar eingebracht. Das wollte er bei seiner Rückkehr nach Irland feiern. Dabei entschied er sich allerdings für eine ungewöhnliche Aktion, die ihm so manche Kritik einbrachte.

Pferd in Bar geschleift: Tierschützer protestieren

Pferdetrainer nahm Rennpferd mit in Bar. (Symbolbild) © Sabine Brose/Imago

John Hanlon ist unter Pferdetrainern kein Unbekannter. Der Ire trägt auch den Spitznamen „Shark“ – laut eigener Aussage geht dieser Name auf eine Situation in seiner Vergangenheit zurück: Als er 18 Jahre alt war, spielte er in Kilkenny in einem Hurling-Spiel mit. Hurling ist eine Sportart keltischen Ursprungs, bei der die Spieler mit Schlägern und einem Ball spielen.

An einem Punkt des Spiels hatte er Glück, konnte mehrere Bälle hintereinander fangen und sie für sein Team in die richtige Richtung werfen. Ein Mitspieler des gegnerischen Teams fragte daraufhin seine Mannschaft: „Would someone cut the head off that shark and we can all go home now?!“ – frei übersetzt heißt das so viel wie, ob jemand dem Hai mal den Kopf abschlagen könnte, damit alle nach Hause gehen könnten. Zum Ärger dieses Rivalen konnte Hanlons Team das Spiel jedoch tatsächlich für sich gewinnen. Seither trägt er den Spitzenamen „Shark“.

Erfolgreich ist Pferdetrainer Hanlon auch, wenn es um Pferderennen geht. Mit seinem Pferd Hewick reiste er vor Kurzem extra in die USA zum Grand National Turnier und kam als glorreicher Sieger mit dem Tier zurück. Um zu feiern, entschied er sich daraufhin, das Pferd mit in den Pub zu nehmen. Das kam nicht bei allen gut an.

PETA kritisiert das Trainerverhalten

Nachdem ihm sein Pferd mit dem Sieg beim US-Turnier 500.000 Dollar eingebracht hatte, wollte er das in seiner Heimat in Irland feiern – mit seinem Pferd. Auf einem von Hanlon selbst hochgeladenen Twitter-Video sieht man ihn, wie er sein Pferd in eine Bar führt und sich ein Bier bestellt. Die Gäste reagieren erst erstaunt, dann fangen sie an, Fotos zu machen. Hanlon erhält sein Bier und führt es an einer Stelle des Videos sogar an die Lippen des Tieres. Davon getrunken habe das Tier aber nichts, betont er später.

Denn seine Idee, mit Pferd in den Pub zu gehen, rief vor allem die Tierschutzorganisation PETA auf den Plan. Sie kritisierte Hanlon scharf und verwies darauf, dass Pferde keine Spielzeuge seien. Die Tiere seien sehr sensibel und ein geschlossener Raum voller Menschen ohne sichtbaren Ausgang bedeute für Pferde großen Stress.

Hanlon wies die Kritik zurück. Er habe zu jedem Zeitpunkt alles unter Kontrolle gehabt und alles doppelt kontrolliert, bevor er mit Hewick in die Kneipe gegangen sei.