Die unsichtbare Gefahr: Parvovirose beim Hund – schützen Sie Ihren treuen Begleiter

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Es ist ein Killer, der die Herzen von Hundebesitzern erschüttert. Parvovirose, eine hochansteckende und oft tödliche Krankheit – wie ein Fall aus England zeigt. Was wir tun können.

Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Hunde liegen uns am Herzen, doch viele sind sich nicht bewusst, welche unsichtbaren Gefahren in der Umgebung unserer treuen Begleiter lauern können. Eines dieser Risiken ist die Parvovirose, eine ansteckende und oft tödliche Viruserkrankung, die speziell Hunde betrifft.

Dies zeigt ein aktueller Fall, der kürzlich in der „The Sun“ erschienen ist. Amy Rileys Vierbeiner Cookie ist derzeit schwer krank, nachdem er sich Anfang des Monats mit dem Parvovirus infiziert hatte. Es wird vermutet, dass sich der sechs Monate alte Mischlingshund das Virus beim Spaziergehen eingefangen hat. Gegenüber dem „Lancashire Telegraph“ sagt sie: „Ich bin mit ihr in den Straßen, in denen ich wohne, spazieren gegangen“. Als Cookie anfing, sich ständig zu erbrechen und ihr Kot Blut enthielt, wurde sie hellhörig und suchte besorgt einen Tierarzt auf. Hündin Cookie ist bereits der zweite gemeldete Fall von Parvovirus in Darwen (Kleinstadt im Nordwesten Englands) innerhalb des letzten Monats. Ein stationärer Klinik-Aufenthalt ist dabei unvermeidbar.

Wie stecken sich Hunde mit Parvovirose an?

Es wird empfohlen, im Alter von 8, 12 und 16 Lebenswochen eine Grundimmunisierung vorzunehmen und diese im Alter von 15 Monaten zu wiederholen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Wie ist das möglich? Das Virus verbreitet sich schnell und kann durch direkten Kontakt mit infizierten Hunden oder deren Ausscheidungen übertragen werden. Es kann auf verschiedenen Oberflächen wie Spielzeug, Futter- und Trinknäpfen oder sogar Schuhen haften bleiben, was die Ansteckungsgefahr weiter erhöht. Das Virus ist äußerst stabil und kann monatelang in der Umwelt überleben, was seine Verbreitung begünstigt. Daher ist es von größter Bedeutung, die Hygienemaßnahmen zu beachten und den Kontakt zu infizierten Tieren zu vermeiden.

Das Parvovirus ist besonders gefährlich für Welpen und junge Hunde und kann zu schweren Magen-Darm-Problemen führen. Die Infektion verläuft oft schnell und aggressiv, wodurch der Zustand des Hundes innerhalb kürzester Zeit lebensbedrohlich werden kann. Aber auch erwachsene Hunde können sich leicht infizieren, wenn ihnen der Impfschutz fehlt. Symptome wie Erbrechen, Durchfall (manchmal blutig), Appetitlosigkeit und Lethargie sollten daher keinesfalls ignoriert werden.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Welcher Hund passt zu mir? Zehn Hunderassen, die gerne mit Ihnen kuscheln Fotostrecke ansehen

Besonders besorgniserregend ist, dass die Krankheit innerhalb von nur 48 bis 72 Stunden zum Tod führen kann, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird.

Kurz und knapp: Was ist Parvovirose und was kann ich tun?

Die Parvovirose ist eine hochansteckende und potenziell tödliche Viruserkrankung, die vor allem Hunde betrifft.

Die Infektion kann zu schweren Magen-Darm-Problemen führen, die insbesondere bei jungen Hunden lebensbedrohlich sein können.

Das Canine Parvovirus (CPV) ist äußerst stabil und kann monatelang in der Umwelt überleben, was seine Verbreitung begünstigt.

Um Ihren Hund vor der Parvovirose zu schützen, ist die Impfung der effektivste Weg. Es ist wichtig, dass alle Hunde, insbesondere Welpen, gemäß dem Impfplan des Tierarztes geimpft werden. Die Impfung bietet einen zuverlässigen Schutz und hilft, das Risiko einer Infektion erheblich zu reduzieren.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Furtner sorgfältig überprüft.