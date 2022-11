Papagei sagt „Ich liebe dich“ – und bringt Herzen zum Schmelzen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein Kakadu sagt zu einem Welpen „Ich liebe dich“ und lässt Herzen höher schlagen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Wie ein Papagei in einem Video die berühmten drei Worte sagt, rührt die TikTok Community zutiefst. Für so manch einen ist es das süßeste, das es gibt.

Papageien ahmen gern die Stimme von Menschen nach. Weil sie dies können, ist es sogar schon vorgekommen, dass Einbrecher in die Flucht geschlagen wurden oder ein Papagei per Sprachsteuerung bei Amazon eingekauft hat. Doch wer denkt, dass Papageien nur Blödsinn nachplappern, liegt falsch. Denn dieser Papagei spricht drei Worte aus, die tief ins Herz gehen und selbst so mancher Mensch nur schwer über die Lippen bekommt. Das Video, in dem der Papagei „Ich liebe dich“ sagt, zeigt Landtiere.de

„Ich mag keine Vögel, aber dieser hier ändert meine Sichtweise über die Tiere“, schreibt ein User zu dem Video, das bereits über 33 Millionen Mal angesehen wurde. „theparrotlady“ hat den Clip auf ihrem TikTok Kanal hochgeladen und schreibt dazu folgendes: „Ich bin dankbar für die Liebe, die ihr uns alle schenkt! Wir lieben euch auch!“