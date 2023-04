Hundespaß nimmt abruptes Ende – „Ihm geht es gut“

Von: Sophie Kluß

Teilen

Auf TikTok erobert das Video einer Doodle-Dame die Herzen der User. Der Grund für die vielen verzauberten Kommentare: Der Spaß der Protagonistin endet völlig überraschend.

Wer sich mit Hunden auskennt und in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, hat diesen Begriff bestimmt bereits gesehen oder gehört: Hunde-Zoomies, auch einfach als Zoomies bekannt. Dieses Verhalten legen die knuffigen Fellnasen an den Tag, wenn sie besonders fröhlich oder freudig aufgeregt sind, beispielsweise wenn Herrchen oder Frauchen nach Hause kommen. Dann „tanzen“, rasen, rollen oder springen sie vergnügt durch die Räume und leben ihren Energieschub aus – Hundeglück, volle Kraft voraus.

Das Verhalten von Hunden kann ziemlich verrückt sein. Haben sie einen sogenannten Zoomie – einen Energieschub, fetzen sie beispielsweise mit ihren Spielzeugen durch sämtliche Wohnräume. (Symbolbild) © Imago

Dass ein Zoomie ein besonders lustiges Ende nehmen kann, zeigt ein Video, das auf TikTok viral gegangen ist. In diesem Video ist zu sehen, wie das eifrige Herumtollen der drolligen Hündin recht abrupt endet. Sie flitzt mit einem Pantoffel im Maul zwischen Wohnzimmer und Garten hin und her. Auf dem Weg zurück in den Garten rennt sie mit voller Wucht gegen die Couch – bei voller Geschwindigkeit hatte sich der Doodle wohl im Weg verschätzt. Die erschrockene und gleichzeitig erheiterte Reaktion der Besitzerin Natalia Chambers belustigt das Internet mindestens genauso wie die der verblüfften Hündin.

TikTok-Video der Doodle-Dame geht viral – Millionen Klicks in nur zwei Tagen

Der amüsante Beitrag mit der Bildunterschrift „Der Zoomie meines Hundes endete ziemlich abrupt … warte bis zum Ende“ geht seit einigen Tagen durch die Decke.

Die Besitzerin der Doodle-Dame mit dem Benutzernamen nataliachambers00, die das Video am vergangenen Mittwoch auf TikTok gepostet hatte, beruhigt aufgeregte Nutzer mit den Worten „She‘s fineeeee“, zu Deutsch „Ihr geht‘s gut“.

Das Video ist in den sozialen Medien schnell populär geworden. Bisher hat es 2,7 Millionen Aufrufe und 207 Tausend Likes auf TikTok bekommen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Lustige Kommentare zum Hunde-Zoomie auf TikTok

Mit witzigen Kommentaren äußerten die User ihre Reaktionen auf den aufgeregten und niedlich ungeschickten Doodle. Auch auf besorgte Nachfragen um das Wohlergehen der kleinen Hündin geht Natalia in den Kommentaren ein: „Es geht ihr gut, sie hüpft.“

„Der Keuch, den ich gemacht habe 😳“

„Ich habe darauf gewartet, dass er gegen das Fenster läuft 😂.“

„😂😂So aufgeregt, dann sprang das Sofa in den Weg 😂.“

„Warum sind so viele Kissen auf der Couch?“

„Ich hatte schon erwartet, dass sie durch das Fenster rauskommt, weil sie durch die falsche Tür gegangen ist, aber dann hat die Couch sie zuerst erwischt😂😂😂“

„Ich fahre zur Hölle, weil ich so gelacht habe. Geht es dem Baby gut?“

„Warum hast du die Couch verschoben?😂😂“

Was Sie zu den Hunde-Zoomies wissen sollten

Experten weisen bei aller Putzigkeit jedoch darauf hin, dass das Zoomie-Verhalten bei Hunden zwar ganz natürlich ist und kein Grund zur Sorge besteht. Sollte das wilde Herumtollen jedoch ausarten, könnte das auf ein Problemverhalten hinweisen. Hundebesitzern wird daher geraten, die Zoomies im Auge zu behalten und bei Auffälligkeiten zu reagieren. Bei der Beobachtung sollten Sie vor allem auf die Häufigkeit und die Gründe der Zoomies bei Ihrem Hund achten.