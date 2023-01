Husky freundet sich mit Obdachlosem an – und verhilft ihm zu einem neuen Leben

Husky Sora freundet sich auf den Straßen von Paris mit dem obdachlosen Bruno an. Herrchen Laurent Thibault ist davon so gerührt, dass er dem Mann eine zweite Chance gibt.

Das Leben schreibt die schönsten Geschichten, so heißt es. Ein Satz, der nicht treffender sein könnte. Denn das, was Hundehalter Laurent Thibault von seinem Husky Sora über das Leben gelernt hat, ist so herzergreifend, kein Kinofilm der Welt könnte dies besser darstellen. Es beginnt mit einem Spaziergang. Laurent schlendert mit seinem Rüden durch die Straßen von Paris. Alles scheint wie immer. Doch dann rennt Sora auf einen jungen Mann zu, der an einer Straßenkreuzung vor einem Zelt sitzt. Der Vierbeiner begrüßt ihn wie einen alten Freund und weicht nicht mehr von seiner Seite. Als Laurent weiter gehen möchte, weigert sich der Hund beharrlich und schaut sein Herrchen mit einem ganz bestimmten Blick an. Auch der fremde Mann lächelt herzergreifend. Dies war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Laurent ins Grübeln kam, alle Vorurteile und Skepsis über Bord warf und beschloss dem Mann zu helfen. „Mein Hund und ein fremder Mann haben mich alles über Nächstenliebe gelehrt“, sagt er gegenüber The Dodo.

Husky freundet sich mit Obdachlosen an – und verhilft ihm zu einem neuen Leben

Bereits im Oktober 2022 berichteten wir über die wundervolle Freundschaft des obdachlosen Bruno zu Husky Sora. Doch nun stellt sich heraus, dass der junge Mann wohl heute ein völlig anderes Leben führt.

Dazu war nur eine kleine Starthilfe nötig. Seit der ersten Begegnung besuchen Laurent und Husky Sora den 36-jährigen Bruno täglich und bringen ihm zum Frühstück einen Becher Kaffee und ein Croissant mit. Sie erfahren mehr über sein Schicksal. Bruno kommt aus Lettland und widrige Umstände und Probleme mit seinen Papieren sorgten dafür, dass er auf der Straße landete.

Husky freundet sich mit Obdachlosen an – Millionen Menschen nehmen Anteil

Laurent beginnt Videos von Brunos Geschichte auf TikTok unter seinem Account Colzouti zu posten. Viele User werden darauf aufmerksam und nehmen Anteil. Auch die Behörden schalten sich ein und wollen sich darum kümmern, dass er einen gültigen Ausweis erhält und somit auch ein Bankkonto eröffnen kann.

Damit er nicht mehr in der Kälte schlafen muss, lädt ihn Laurent zu sich nach Hause ein. Bruno erholt sich, rappelt sich auf und rund zwei Monate später hat er augenscheinlich eine eigene kleine Bleibe gefunden.

Husky freundet sich mit Obdachlosen an – viele Menschen spenden

Zudem startet Laurent einen Spendenaufruf über eine Crowdfunding-Plattform. Mehr als 5.800 Euro kommen dabei zusammen. Als er Bruno damit überrascht, kann dieser es anfangs kaum glauben, ihm ist es fast sogar schon peinlich. Mit dem Geld will der Lette einen Neuanfang wagen. Sich eine Wohnung und einen Job suchen. Laurent postet das Video vom Bankbesuch und sagt gleichzeitig etwas wehmütig: „Das ist das Ende meines Abenteuers mit Bruno“. Doch nicht ganz. Jeden Freitag sehen sich wohl die drei Freunde wieder.

In einem Folgepost resümiert er: „Wenn Bruno damals nicht so freundlich gewesen wäre, wenn er nicht so gelächelt hätte, wäre das alles nicht passiert. Die Liebe von meinem Hund zu diesem fremden Menschen hat sein Leben wirklich verändert. Vertrauen Sie auf das Urteilsvermögen Ihrer Haustiere“.