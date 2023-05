Nostalgisch, romantisch oder eher bodenständig? Was der Name Ihres Haustiers über Sie verrät

Von: Sophie Kluß

Bei der Namenswahl für das Haustier spielen viele Faktoren eine Rolle. Dass dabei auch die Persönlichkeit des Halters ausschlaggebend ist, würden viele auf den ersten Blick wohl nicht vermuten.

Die Persönlichkeit des Besitzers spiegelt sich im Namen des Haustiers wider – so zumindest eine gängige Theorie. Der Name soll zum Fellliebling passen, aber auch Herrchen und Frauchen gefallen. Schließlich ist er ab dem Moment des Einzugs des niedlichen Nachwuchses nicht mehr aus dem gemeinsamen Alltag wegzudenken. Welche Charaktereigenschaften der Halter in den Rufnamen der Tiere verborgen liegen, verraten wir Ihnen hier.

Haustiername lässt Rückschluss auf Charakter des Besitzers zu

Genauso wie bei Menschennamen verfolgen auch Tierhalter die Namen-Trends, wenn es um die Bezeichnung ihrer Lieblinge geht. Während immer wieder völlig neue und wunderschöne Namen die Runde machen, kommen auch die traditionellen nicht aus der Mode.

Klassische Haustiernamen: Sie sind ein genügsamer Mensch

Wer seinen Tieren klassische Haustiernamen wie Krümel, Wuschel, Bello oder Hasi gibt, wird gerne als „retro“, traditionsbewusst und voller Nostalgie charakterisiert. Im Alltag sind Sie bodenständig und bevorzugen konventionelle Abläufe und Werte. Sie sind ein Gewohnheitstier und sind dankbar für die Kleinigkeiten im Leben. Familie und Freunde kennen Sie außerdem als treuen Begleiter.

Niedliche Tiernamen: Ein Romantiker durch und durch

Sie haben Ihren Liebling auf einen besonders süßen Namen wie Schnuffel, Pfötchen oder Flauschi getauft? Dann liegen Sie beide abends vermutlich am liebsten gemeinsam auf dem Sofa und schauen sich romantische Filme an. Was andere als Kitsch bezeichnen würden, ist für Sie gerade romantisch genug? Dann sind Sie wahrscheinlich ein euphorischer Mensch, der sich für vieles begeistern kann. Außerdem legen Sie großen Wert auf gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Ihre Großherzigkeit macht Sie zu einem Mensch, den andere gerne um sich haben.

Die verschiedenen Haustiernamen verraten einiges über den Charakter der Besitzer. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Namen aus Disney-Filmen: Eine menschgewordene Märchenprinzessin

Statt von einem Märchenprinzen werden Sie allerdings morgens von Ihrer geliebten Fellnase wachgeküsst. Die Haustiere von Disney-Fans hören auf märchenhafte Namen wie Daisy, Bambi, Tinkerbell oder Belle. Damit erfüllen Sie sich einen Kindheitstraum. Sie sind ein großer Fan der Verzauberung, die mit dem Schauen von herzigen Disney-Filmen einhergeht und schwelgen gerne in Kindheitserinnerungen. Ihr Hang zum Dramatischen und Kitschigen im echten Leben führt auch dazu, dass Sie sich für vieles schnell begeistern können. Und wenn die Außenwelt Sie mit Lob überschüttet, fühlen Sie sich erst so richtig wohl. Im Kreise Ihrer Familie fühlen Sie sich außerdem sicher und geborgen.

Menschennamen: Lustig und bodenständig

Stefan, Albert und Tina? Ihr Haustier ist ein echtes Familienmitglied und soll dementsprechend genauso heißen. Die Namen Ihres Lieblings mögen manchmal lustig klingen, stehen aber auch für ihre eigene Bodenständigkeit. Ob Ihr Gegenüber ein Mensch oder ein Tier ist – das macht für Sie keinen Unterschied. Manche würden behaupten, Ihr Haustiere wäre ein Kinderersatz, was sein kann, aber nicht in jedem Fall zutreffen muss. Viel eher besitzen Sie einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, der auch in der Namenswahl Ihres Felllieblings zum Ausdruck kommt. Ihre Bekannten charakterisieren Sie zudem als besonders verlässlich und ehrlich.

Hollywoodreife Namen: Sie und Ihr Haustier sind die Stars

Ihr geliebtes Haustier ist der Star des Hauses und genau das soll sein Name auch verkörpern. Mit VIP-Namen wie „Gucci“, „Madonna“ oder „Coco“ greifen Sie nach den Sternen und wollen das Unmögliche möglich machen. Sie selbst würden am liebsten auf den großen Bühnen dieser Welt auftreten. In Ihrem Umfeld sind Sie der Klassenclown und dafür werden Sie von allen geschätzt: Sie sind offen, voller Lebensfreude und genießen es auch, verwöhnt oder selbst unterhalten zu werden.

Keine Allerweltsnamen: Lieber exotisch und ausgefallen

Mutig ist Ihr zweiter Vorname: Ein ausgefallener Tiername für Ihren Liebling soll dafür sorgen, dass alle Welt weiß, wie einzigartig Sie beide sind. Gewöhnliche Tiernamen gibt es genug, davon wollen Sie sich um jeden Preis abgrenzen. Eine gewisse Portion Extravaganz kann nicht schaden. Daher hört Ihr Haustier auf einen besonderen Namen wie „Gatsby“, „Da Vinci“ oder „Cleopatra“. Über diese Rufnamen haben Sie lange nachgedacht und auch im Alltag geraten Sie oft ins Grübeln. Sie sollten allerdings nicht so oft überlegen, was andere von Ihnen halten könnten, sondern zu dem stehen, was Sie eben sind: einzigartig und toll. Sie leben in ihrer eigenen Welt und das ist gut so. Kreative und mutige Menschen, die – auch modische – Experimente wagen, braucht die Welt.

Heldenhafte Namen: Der Sieg ist Ihnen sicher

Ihr Hund oder Ihre Katze heißt James Bond, Jessica Jones, Thor oder Zeus? Genauso wie Ihre Fellnase damit ein echter Held ist, legen Sie im wahren Leben eine große Selbstsicherheit an den Tag. Sollten Sie einen Anfall von Schwäche verspüren, würden Sie das auf keinen Fall nach außen zeigen. In Ihrem Umfeld sind Sie die verantwortungsvolle, ehrliche und souveräne Person. Das schätzen die Leute an Ihnen und beziehen Sie gerne in ihr eigenes Leben ein: Diese Aufgabe übernehmen Sie nur zu gerne – denn es gelingt Ihnen wunderbar, Ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten Ihrer Mitmenschen auch mal zurückzustellen.

Witzige Tiernamen: Sie sind der gesellige Typ

Humor ist Ihre Stärke und das soll jeder wissen: „Hubbabubba“, „Barbie“ und „Schnitzel“ sind die Namen, auf die Sie Ihre Haustiere gerne taufen. Ihre Freunde kennen Sie als Ulknudel, denn Sie nehmen das Leben nicht allzu ernst. Sie lieben es, Ihr Umfeld zu unterhalten und stehen gerne im Mittelpunkt des Geschehens. Ihre gesellige Ader beschert Ihnen eine Menge Freunde.

Radio Gong hat die beliebtesten Namen für Katzen und Hunde für das Jahr 2023 zusammengestellt:

Die beliebtesten Namen für Katzen und Kater 2023: Platz 1: Luna – Simba Platz 2: Nala – Leo Platz 3: Lilly – Charly

Die Auswertung der Hundenamen zeigte erstaunlich ähnliche Ergebnisse:

Die beliebtesten Namen für Hündinnen und Rüden 2023: Platz 1: Luna – Balou Platz 2: Nala – Milo Platz 3: Bella – Charly

Die Überschneidungen bei den beliebtesten Namen für Hunde und Katzen verdeutlichen, dass sich klassische Tiernamen nach wie vor durchsetzen, aber auch, dass extravagante Haustiernamen genau das bleiben: nämlich exotisch und wunderschön.