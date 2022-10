Sind Nacktmull-Nager immun gegen Krebs? Sie sollen bei Therapie eingesetzt werden

Von: Jasmin Farah

Teilen

Sind Nacktmulle die neuen Medizin-Superstars der Tierwelt? Die sonst als hässlich eingestuften Nagetiere sollen bei der Krebstherapie eingesetzt werden.

Wer sagt, dass TikTok nur für süße Katzen- oder Welpenvideos sowie lustige Gesangseinlagen da ist? Stattdessen kann man auf der sozialen Video-Plattform sogar was lernen, zum Beispiel bei „annasworld95“. Die junge Frau arbeitet in einem Forschungslabor und teilt immer wieder Schnappschüsse. Darin zeigt sie, wie ihre tägliche Arbeit aussieht und worin diese besteht. Ihre Videoclips sind sehr lehrreich und erfolgreich. Anna hat bereits über 55.000 Follower auf TikTok.

Nacktmulle immun gegen Krebs – Einsatz in der Krebstherapie?

Eines ist besonders interessant: Darin erklärt die junge Frau, dass Nacktmulle immun gegen Krebs sein sollen. Hunde hingegen können Krebs bei Menschen riechen. Ausgerechnet diese Nagetiere, die von vielen als hässlich wahrgenommen werden. Sie werden bis zu 15 Zentimeter lang und bis zu 50 Gramm schwer. Ihr Körper ist nackt, rosig-faltig und der Körper langgestreckt auf kurzen Beinchen. Doch die Tiere, die vornehmlich im Untergrund leben, könnten der Krebstherapie dienlich sein.

Ihr Körper soll der TikTok-Userin zufolge reich an Hyaluronsäure sein, die auch im menschlichen Gewebe natürlich vorkommt. „Die Säure dient dem Körper als Schmiermittel und hemmt das Krebswachstum“, erklärt sie im Video. Mit der Folge, dass man sich diese Erkenntnis nun für neue Krebsmedikamente zunutze machen will. Demnach könnte es sein, dass Nacktmulle dazu beitragen können, in Zukunft ein Heilmittel gegen Krebs zu entwickeln. Eine bahnbrechende Entdeckung.

Nacktmulle immun gegen Krebs – wertvoll für die Medizin

Viele User freuen sich darüber und beziehen sich sogar auf den Cartoon-Nacktmull „Rufus“ aus der beliebten Zeichentrickserie „Kim Possible“ über eine Teenager-Agentin, die die Welt rettet. Andere wiederum finden die Idee genial und haben auch gleich eine andere Idee, die sich zumindest sofort umsetzen lasse. Das gilt zum Beispiel auch für Pferde, die lahmen. Demnach schreibt eine Userin witzelnd: „Also merken: immer schön mit Hyaluron-Creme einschmieren.“ Ein anderer stimmt ein und meint: „*Einkaufsliste* Hyaluron Jahresvorrat.“

Sie wollen beim AGRAVIS-Cup, dem großen Hallenreitturnier in Oldenburg, live dabei sein? Dann machen Sie bis zum 21. Oktober 2022 bei unserem Gewinnspiel mit. Melden Sie sich dafür einfach nur bei unserem Newsletter an!

Andere wiederum finden den Ansatz theoretisch spannend, doch bis ein Heilmittel zugelassen wird und auf den Markt kommt, kann es Jahre bis Jahrzehnte dauern. Das könnte zu spät für manch einen Angehörigen sein, bemerken einige User. Dennoch sind sich alle einig, dass die Verbindung zwischen Tier und Mensch zu so etwas Fruchtbarem und Wichtigem auf der Welt beitragen kann.