Schlafräuber: Paar teilt nächtliche Aufnahmen ihre Katze – „Nachts fängt der Spass erst an“

Oft wecken Katzen ihre Menschen mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Warum Stubentiger uns den Schlaf rauben und was wir tun können.

Es ist mitten in der Nacht, alles ist ruhig und plötzlich spürt man einen Biss am Fuß, einen Druck auf der Brust oder ein Ziehen am Haar. Die geliebte Katze hat mal wieder beschlossen, dass genau jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um die Wohnung zu erkunden, zu spielen oder Ihnen den Schlaf zu rauben. Warum tun sie das? Laut Experten könnte dieses Verhalten in der Natur der Katzen selbst begründet liegen. Denn sie sind von Natur aus dämmerungs- und nachtaktive Tiere. In freier Wildbahn wären sie um diese Uhrzeit auf der Jagd nach Beute. Dieser Instinkt kann auch in unseren Stubentigern lebendig sein und sie dazu veranlassen, nachts aktiv zu werden.

Für so manche Katze fängt nachts der Spaß erst an

Wie so eine nächtliche Aktion aussehen kann, teilt ein Paar auf TikTok. Per Überwachungskamera filmen sie ihren Kater Sheldon, um zu zeigen, was er mitten in der Nacht so alles anstellt. Das witzige Ergebnis veröffentlichen sie unter @sheldon_theblackcat.

Seine Halter beschreiben ihn als „kleiner, aktiver Lausbub, der gerne Unfug macht“. Und Sheldon macht seinem Namen alle Ehre. Sobald seine menschliche Familie sich schlafen legt, dreht er so richtig auf. „Wir haben beschlossen, eine Kamera zu kaufen, die das Schlafzimmer rund um die Uhr aufnimmt, um zu zeigen, wie verrückt sich Sheldon verhält“, sagt Nadia gegenüber The Dodo. „Ich fand es sehr lustig, was Sheldon macht, und wollte es filmen“. Sie hat einige seiner Streiche in einem kurzen Clip zusammengestellt. „Mitten in der Nacht rennt er wie ein Dämon über das Bett“, so Nadia. „Dabei gibt er oft verschiedene Geräusche von sich“.

Doch warum machen Katzen das? Der Drang nach Aufmerksamkeit und Beschäftigung

Ein Grund, warum Katzen uns nachts aus dem Schlaf reißen, könnte der Wunsch nach Aufmerksamkeit sein. Laut einiger Experten möchten Katzen, die tagsüber viel Zeit allein verbringen, nachts unsere Nähe suchen. Sie sehnen sich nach Streicheleinheiten und Spielzeit. Wenn sie tagsüber wenig Gelegenheit hatten, ihre Energie loszuwerden, können sie dann unruhig werden.

Gesundheitliche Faktoren nicht ausschließen

Manchmal stecken auch gesundheitliche Gründe hinter dem nächtlichen Weckruf. Es kann auch sein, dass Schmerzen oder Unwohlsein dazu führen könnten, dass die Katze unruhig wird und uns aufweckt.

Was können wir dagegen tun?

Abendliche Beschäftigung : Bieten Sie Ihrer Katze vor dem Schlafengehen ausreichend Spiel- und Bewegungszeit. Interaktive Spielzeuge oder das gemeinsame Spielen mit einer Schnur können helfen, ihre Energie abzubauen.

: Bieten Sie Ihrer Katze vor dem Schlafengehen ausreichend Spiel- und Bewegungszeit. Interaktive Spielzeuge oder das gemeinsame Spielen mit einer Schnur können helfen, ihre Energie abzubauen. Feste Routine : Versuchen Sie, eine feste Routine für Fütterungs- und Spielzeiten zu etablieren. Dies könnte helfen, ihren Aktivitätszyklus anzupassen.

: Versuchen Sie, eine feste Routine für Fütterungs- und Spielzeiten zu etablieren. Dies könnte helfen, ihren Aktivitätszyklus anzupassen. Rückzugsort schaffen : Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze in ihrem Schlafbereich Ruhe und Sicherheit findet. Ein gemütlicher Ort, an dem sie sich zurückziehen kann, kann das nächtliche Umherstreifen reduzieren.

: Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze in ihrem Schlafbereich Ruhe und Sicherheit findet. Ein gemütlicher Ort, an dem sie sich zurückziehen kann, kann das nächtliche Umherstreifen reduzieren. Tierarzt konsultieren: Wenn das Verhalten plötzlich auftritt oder mit anderen Veränderungen einhergeht, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen, um sicherzustellen, dass keine gesundheitlichen Probleme vorliegen.

Menschen im Netz fühlen mit – herzige Kommentare unter dem TikTok-Video

Über sieben Millionen Menschen haben das Video bereits gesehen und zahlreiche Kommentare hinterlassen. Hier eine kleine Auswahl.

„Aber warum nur bei ihr?“ 😂

„Warum hast du so viele Kratzer an der Hand“.

„Ich würde so ausrasten, ey“. 😂

„Er hat die Energie des Lebens“. 😂😂

„Ja, die lieben, süßen, tagsüber schlafenden Katzen“. 😂😂😂😂😻😻😻😻😻

„Wen man Katzen hat, muss man immer mit Schlafunterbrechungen rechnen. Ich habe drei solcher Katzen“. 🤣🤣🤣

„Hauptsache, er hat seine Ruhe“. 😂😂😂

„Gut, dass mein Kater maximal zum Kuscheln kommt, wenn ich schlafe. 😂 Ich würde ausrasten“. 😂

