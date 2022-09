Mundgeruch beim Pferd: Es liegt nicht immer an den Zähnen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Nicht nur Zahnprobleme können Mundgeruch beim Pferd verursachen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

In der Regel haben Pferde einen neutralen Atem. Sollte der Geruch unangenehm werden, können die Ursachen vielfältig sein.

Liegt die Katze auf dem Schoß und gähnt, kann das ein Naserümpfen beim Menschen auslösen. Ebenso, wenn der Hund einem ins Gesicht hechelt. Der Grund: ihr unangenehmer Mundgeruch, der meist von dem beeinflusst wird, was sie zuvor gefressen haben. Wie zum Beispiel Fisch oder Fleisch. Wesentlich angenehmer ist es beim Pferd. Der Atem ist von Natur aus frischer und kann ebenfalls in Bezug zu dem, was vorher gefressen wurde, gesetzt werden, vielleicht Heu oder Kräutermüsli. Verändert sich der Geruch unangenehm, sollten Sie der Ursache auf den Grund gehen. Warum Mundgeruch beim Pferd nicht immer an den Zähnen liegt, weiß Landtiere.de

Eine der Hauptursachen für Mundgeruch beim Pferd sind Probleme mit den Zähnen. Die Übeltäter sind meist Bakterien, die sich auf Essensresten, die zwischen den Zähnen hängen bleiben, verbreiten und vermehren. Manchmal sind es aber auch schlechte Zähne oder ein Abszess im Maul, die zu Mundgeruch führen. Der Pferde-Zahnarzt oder Tierarzt sollte die Zähne des Pferdes untersuchen. Ein Abszess muss geöffnet werden, damit der Eiter abfließen kann.