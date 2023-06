„Papa hatte Selbstvertrauen“: So sieht ein American Bulldog-Chihuahua-Mischling aus

Von: Sophie Kluß

Verrückte Farben, Formen und Laute – die Vielfalt im Tierreich ist riesig. Hin und wieder gibt es auch Unikate, wie in diesem Fall, in dem sich ein Chihuahua Rüde mit einer American Bulldog Hündin gepaart hat.

„Das war nicht geplant, aber wir lieben unseren kleinen Kobe“, schreibt eine Userin auf der Social-Media-Plattform TikTok. Denn der putzige Welpe Kobe ist wirklich etwas ganz Besonderes. Der Grund: Seine Mama ist ein stämmiger American Bulldog und sein Papa ein dunkelbrauner Chihuahua. Inzwischen haben sich 8,3 Millionen TikTok-User das Video angesehen, in dem Userin @xo.tatzzz über den romantischen Zwischenfall ihrer beiden Hunde berichtet:

Rüde Kobe verzaubert seither die TikTok-Community. Sein ungewöhnliches Aussehen sorgte bisher für eine Million Likes und begeisterte Kommentare:

„Mama ist die große Gangsterin 😂.“

„Du weißt gar nicht, wie sehr mich das zum Lächeln gebracht hat.“

„Papa wusste, was er tat 😭.“

„Aber er ist niedlicher als ich dachte 😂.“

„Oh mein Gott, das ist das süßeste Ding.“

„Es ist ein Bullhuahua. 🥰🥰🥰“

Merkmale von beiden Elternteilen: American Bullhuahua Kobe

Kobe ist ein American Bullhuahua und gehört damit zu den sogenannten Designerhunden. Er vereint die Merkmale beider Elternteile: Der Chihuahua-Anteil äußert sich im gedrungenen Körper und den hochstehenden spitzen Ohren, während sein Gesicht mit der typischen Schnauze und den charakteristischen Augen an die American-Bulldog-Mutter erinnert:

Tierwohl gewährleistet? Evolutionsbiologe erklärt die Sachlage

Doch welche Folgen haben unerwünschte Romanzen zwischen zwei rassefremden Hunden? Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek hat zu diesem Zweck den Evolutionsbiologen und leitenden Dozenten an der Fakultät für Biowissenschaften der Universität Cardiff in Wales, Frank Hailer, befragt: „Es ist im Allgemeinen schwer vorherzusagen, welche der elterlichen Eigenschaften bei einem gekreuzten Hund ausgeprägt sein werden. Manchmal kommen die unerwünschten Eigenschaften stärker zum Tragen als die gewünschten“, klärt der Experte auf.

Er ergänzt: „Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass man vielleicht mehrere Versuche braucht, um dieselben Rassen zu kreuzen, bis man Nachkommen mit den gewünschten Merkmalen bekommt. Dies ist ein normaler Vorgang in der Tierzucht, der jedoch Fachleuten überlassen werden sollte.“

Experten raten vom nicht fachgerechten Nachmachen ab

Zwar ist in Kobes Fall glücklicherweise ein gesunder Welpe auf die Welt gekommen, vom Nachmachen raten Experten jedoch dringend ab. Egal, ob man einen Mischling, einen Rettungshund oder einen reinrassigen Hund sucht – Hailer rät dazu, sich stets an einen verantwortungsvollen und erfahrenen Züchter beziehungsweise an ein Tierheim oder eine entsprechende Organisation zu wenden. Nur so könne man Welpenfarmen umgehen, die das Wohl der Tiere zugunsten des Profits in den Hintergrund rücken.

Rasseporträt: American Bullhuahua Der American Bullhuahua wird als Designerhund bezeichnet und ist ein relativ neuer Hybrid. Sein Erscheinungsbild wird als groß und schlank, aber gut bemuskelt beschrieben. Außerdem kann er sehr frech sein. Starke Muskeln und lange Beine ergeben ein schlankes Erscheinungsbild. Die Rute ist hoch angesetzt und kräuselt sich oft sichelförmig. Von seinem American Bulldog-Elternteil hat der American Bullhuahua sein Temperament und seine Menschenbezogenheit. Mit Kindern ist der gesellige und treue Mischling häufig geduldig, zu empfehlen ist er jedoch eher für ältere Kinder, die den nötigen Respekt vor Hunden mitbringen. Seiner sturen Ader sollte durch frühzeitige Sozialisierung entgegengewirkt werden. Größe: ca. 23-38 Zentimeter Gewicht: 9-18 Kilogramm Lebenserwartung: 10-15 Jahre Aktivitätslevel: mittel (empfohlene Gassi-Länge am Tag: ca. 30 Minuten, pro Woche: ca. 8 Kilometer) Gesundheit: Beschwerden können Patellaluxation (Kniescheibeninstabilität), Pulmonalstenose, Hüftdysplasie des Hundes, Bandscheibenprobleme, Atemwegsprobleme, Zahnprobleme und Herzkrankheiten sein Sonstige Eigenschaften: braune Augen, schwarze Nase, mittellanges und tendenziell glattes, weiches und kurzes Fell, Zucht: Das amerikanische Hundeportal wagwalking.com schreibt über die Züchtung des American Bullhuahuas: „Angesichts des Größenunterschieds zwischen den Elterntieren kreuzen Züchter eher Hunde aus mehreren Generationen als echte 50/50-Reinrassige. Mehrgenerationen-Zuchtprogramme tragen dazu bei, im Laufe der Zeit Standards in Bezug auf Größe, Gewicht, Farbe und Aussehen festzulegen, und helfen diesen Hunden, ihre Würfe erfolgreich zu werfen.“

Durch so viel Aufmerksamkeit ist der herzige Kobe inzwischen fast zu einer kleinen Internet-Berühmtheit geworden. Fans bezeichnen den kompakten American Bullhuahua im Übrigen auch als „Scrappy-Doo“ – in Anlehnung an den niedlichen Doggen-Welpen und Neffen von Scooby-Doo aus der gleichnamigen US-amerikanischen Zeichentrickserie.