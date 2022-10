Mini-Pony verzaubert Senioren und Kinder – es ist nur 50 Zentimeter groß

Von: Sina Lück

Mini-Pony Pumuckel ist zwar nur 50 Zentimeter groß, in Seniorenheimen und Kitas ist er aber der Star. Dort zaubert er allen ein Lächeln ins Gesicht.

Pumuckel ist ein ganz besonderes Shetlandpony. Mit seinen drei Jahren ist er zwar schon fast ausgewachsen, kommt aber gerade mal auf eine Schulterhöhe von 50 Zentimeter. Auch Besitzerin Carola Weidemann war verblüfft, als sie Pumuckel zum ersten Mal sah. Trotzdem nahm sie ihn als neues Familienmitglied auf ihrem Reiterhof auf. Seitdem hat das Mini-Pony eine außergewöhnliche Aufgabe: Regelmäßig stattet er Senioren und Kindern einen Besuch ab und ist damit das wohl kleinste (Therapie-)Pferd der Welt.

Shetlandpony Pumuckel ist wohl das kleinste Pferd der Welt. © Bernd Thissen/dpa

Carola Weidemann ist Reitlehrerin im nordrhein-westfälischen Breckerfeld. Das Pferdetraining von Pumuckel hat sie seit Fohlenalter selbst in die Hand genommen. „Er ist ausgebildet, am Rollstuhl und Rollator zu begleiten und kann über eine Rampe ins Auto klettern“, erzählt sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Seit etwa einem Jahr fährt das Mini-Pony nun schon mit in Seniorenheime oder Kitas. Bei jedem seiner Besuche seien die Bewohner der Seniorenheime „völlig aus dem Häuschen“. Im US-Bundesstaat Texas dagegen sorgt Miniatur-Pferd Bambi für Freude im Krankenhaus.

Und auch in Kitas ist das Shetlandpony der Star. Mit Hilfe von Pumuckel lernen bereits die Kleinsten die Welt der Tiere näher kennen. Für eine Therapie mit Pferd gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. Kinder ab drei Jahren können Pumuckel auf dem Hof putzen oder mit ihm spazieren gehen. Eine Studie beweist, wie Pferde Menschen nach traumatischen Erlebnisse helfen können.

Mini-Pony verzaubert Senioren und Kinder – Pumuckel hat einen Gendefekt

Dass Pumuckel nur etwa halb so groß wie seine Artgenossen ist, liegt an einem genetischen Defekt. „Es ist keine Krankheit, sondern eine Laune der Natur“, erklärt Carola Weidemann, die ihr Mini-Pony ins Guinnessbuch der Rekorde eintragen lassen will. Nach ihrem ersten Versuch muss die Besitzerin aber noch ein wenig warten. „Es geht erst, wenn er vier Jahre alt ist, sagte man mir.“ Dann gelten Pferde als ausgewachsen.

Trotzdem ist Carola Weidemann schon jetzt davon überzeugt, dass ihr beliebtes Shetlandpony das kleinste Pferd der Welt ist. Denn im Guinnessbuch sei bisher nur ein Pferd mit einer Schulterhöhe von 56,7 Zentimetern verzeichnet. Diese Größe könne Pumuckel daher locker unterbieten.