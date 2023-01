Mildes Wetter lockt Bienen nach draußen: Sie machen etwas ganz Natürliches

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ganz normal: Milde Temperaturen locken Bienen im Winter schon mal nach draußen. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Überraschend milde Temperaturen im Winter lassen Bienen vielerorts umherschwirren. Für die Tiere ist das normal, denn sie gehen nur ihrer Natur nach.

Zum Jahreswechsel kletterten die Temperaturen ungewöhnlich weit nach oben. In München zeigte das Thermometer sogar bis zu 20 Grad an. Grund genug, die warme Kuscheldecke abzulegen und herauszugehen. Doch das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Bienen. Die fleißigen Helfer der Natur nutzen das warme Wetter für ein ganz natürliches Bedürfnis. Was die Bienen bei mildem Wetter nach draußen lockt, weiß Landtiere.de

Wenn Bienen mitten im Winter umherfliegen wie im Frühling, wundert es vermutlich so manchen Beobachter. Doch warum sie bei milden Temperaturen ausfliegen, hat einen ganz einfachen Grund. Welcher das ist, verrät Stefan Ammon vom Landesverband Bayrischer Imker. Gegenüber dem Radiosender BR Radio erklärt er das Phänomen und was Winterruhe bei Bienen bedeutet.