Mädchen darf offiziell Einhorn halten – wenn sie denn eines findet

Von: Anna Heyers

Teilen

Madeline wünscht sich ein Einhorn und darf es jetzt offiziell halten, wenn sie eines findet. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Madeline wünscht sich nichts sehnlicher als ein Einhorn halten zu dürfen. Mit einem Brief wendet sie sich deswegen an die Behörde, die herzlich reagiert.

Es ist ein außergewöhnliches Schreiben, das die amerikanische Tierschutzbehörde kurz vor Weihnachten erhält. Verfasst von einem kleinen Mädchen aus Los Angeles, das den Traum hat, dass irgendwann mal ein Einhorn bei ihr im Garten leben darf. Vorausgesetzt, sie findet eines. Mehr über die Geschichte von dem Mädchen und ihrem Traum, ein Einhorn zu halten, weiß Landtiere.de.

„Liebes LA County, ich hätte gerne Ihre Zustimmung, dass ich ein Einhorn in meinem Garten halten darf, wenn ich eines finden kann“, schreibt die einhornbegeisterte Schülerin handschriftlich in einem Brief. Wenige Tage später erreicht ihr Schreiben Marcia Mayeda, Direktorin der für Tierhaltung zuständigen Behörde in Los Angeles County.