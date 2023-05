Baby-Frenchie will nicht ins Bett – sein Aufstand ist zuckersüß

Von: Sophie Kluß

TikTok offenbart den Usern die süßesten Verhaltensweisen unserer Vierbeiner: Dieser Welpe möchte beispielsweise partout nicht ins Bett. Wie er sich verhält, ist zu niedlich.

Die meisten von uns freuen sich darüber, nach einem langen Tag am Abend endlich ins Bett zu fallen. Nicht so diese kleine Französische Bulldogge, die aktuell auf TikTok mit knapp 170 Millionen Views und über 26 Millionen Likes viral geht. Es ist Bettgehzeit und der kleine Frenchie soll eigentlich schlafen gehen. Stattdessen diskutiert er, was das Zeug hält und sieht es überhaupt nicht ein, dass seine Besitzer ihn gerne ins Bett bringen würden.

Unter dem TikTok-typischen „POV“ (Point of View), zu Deutsch „Sichtweise“, verrät Besitzerin @kaaaathhhhy, was in dem Video geschieht: „Sichtweise: Dein Frenchie will nicht schlafen gehen“. Im Hintergrund ist eine Männerstimme zu hören, die mit dem Bulldoggen-Welpen debattiert. Empfehlung der Redaktion: Schauen Sie sich dieses Video unbedingt mit Ton an – Sie würden den besten Teil verpassen.

Niedliche Diskussion mit kleinem Frenchie

Auf die Ansage „Es ist jetzt Zeit, schlafen zu gehen“ gibt der kleine graue Frenchie, der hinter einem Koffer zu sitzen scheint, eine freche Antwort, die man selbst gehört haben muss, um sie zu glauben. Dabei schaut er sein Herrchen aufmüpfig an – je bockiger das Bulldoggen-Baby wird, desto niedlicher finden die User das Video.

Die Diskussion zwischen den beiden läuft hitzig weiter und die Zuschauer schmelzen dahin. Auf jede Ankündigung folgt eine mehr oder weniger beleidigte, freche oder schnippische Antwort seitens der kleinen Fellnase. Mal dreht sie sich weg, mal scheint sie sich beleidigt wegzudrehen, nur um sich ihren Besitzern trotzig gleich wieder zuzuwenden, um die aussichtslose Diskussion fortzuführen.

Am Ende lenkt Frenchies Herrchen ein, beugt sich zu dem grauen Bulldoggen-Baby und wünscht sich einen Kuss. Die Antwort des Kleinen ist zum Verlieben, denn er scheint einzuwilligen und gibt nur noch einen leisen, sehr zärtlichen Piepser von sich.

In den verzückten, fast 180.000 Reaktionen auf das Video von @kaaaathhhhy äußern die User Sympathien für den Welpen:

„Für mich ist es die Gegenrede 😭🥹“

„Und DAS IST ENDGÜLTIG 🤣🤣🤣“

„Ich liebe die Frechheit“

„Ich weine buchstäblich bei dieser Niedlichkeit“

„Ich habe es gespürt, als er ‚awwuahwuawuaaa‘ sagte 😔.“

„Dieses BB (Baby) spricht“

„Nachdem der Mann ‚Es tut mir leid‘ gesagt hatte, sagte er (der Frenchie) wahrscheinlich ‚Warum tust du das, lass sie (Frauchen) schlafen gehen und wir bleiben auf‘“.

Viele Welpen-Besitzer kennen diese Situation vor der Schlafenszeit. Doch wo und wie genau sollten die kleinen Hunde eigentlich schlafen, um groß und stark zu werden und eine enge Bindung zu ihren Besitzern aufzubauen?

Wo sollten Welpen schlafen? Schon für Welpen ist ein fester Liegeplatz mit einer Decke oder einem Hundekorb besonders wichtig: Hierher können sie sich zurückziehen und dort können die Besitzer den Welpen auch problemlos hinschicken, wenn beispielsweise fremde Menschen zu Besuch kommen. Dieser Liegeplatz sollte in der Nähe der Bezugspersonen sein. Wenn der Babyhund es sich dort bequem gemacht hat und schläft, ist es tabu, ihn im Schlaf zu stören. Um sich komplett wohlfühlen zu können, muss sich der Welpe auch sicher fühlen. Nachts darf der kleine Welpe mit zu Ihnen ins Schlafzimmer. In einem Körbchen neben Ihrem Bett kann auch er zur Ruhe kommen und sich entspannen – in dem Wissen, dass Herrchen oder Frauchen ganz nahe sind. Hunde sind Rudeltiere und Rudel bleiben auch bei Nacht zusammen, um sich gegenseitig Schutz zu bieten.

Über das Ende dieses Abends ist nichts weiter bekannt – es ist jedoch davon auszugehen, dass der Frenchie-Welpe heil und sicher zu seinem Schlafplatz gebracht werden konnte.