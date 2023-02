„Ich wäre verängstigt und aufgeregt zugleich“: Löwin geht auf Safari mit Touristen kuscheln

Von: Adriano D'Adamo

Was für viele ein Todesurteil gewesen wäre, war ein einmaliges Erlebnis für die Safari-Besucher. Eine Löwin ist in das Auto gesprungen und wollte nur kuscheln.

Auf einer Safari ist es möglich, wilde Tiere aus nächster Nähe zu sehen. Ein paar Besucherinnen und Besucher haben mehr bekommen, als sie sich gewünscht haben. Eine Löwin ist zu ihnen ins Auto gesprungen. Jedoch kam es zu keinen Zwischenfällen, sondern zu einem schönen und seltenen Anblick.

Wilde Löwin wird zur Kuschelkatze

Die Löwin hat keine der Besucherinnen und Besucher attackiert. Stattdessen ist sie durch die Reihen des Jeeps geklettert und hat mit den Leuten gekuschelt.

Sie hat ihren Kopf an die Köpfe der Personen gedrückt und sich an ihnen gerieben. Besonders ein Paar aus der letzten Reihe hat es der Löwin angetan. Sie hat sich gegen Ende des Videos sogar hingelegt und auf den Sitzen entspannt.

Das dazugehörige TikTok-Video ging viral und kann über 525.000 Likes und 4,6 Millionen Aufrufe vorweisen. In den Kommentaren finden sich Nutzerinnen und Nutzer wieder, die die Szenen, die sich auf dem Video abspielen, nicht fassen können.

„Der glücklichste und ängstlichste Moment, den ich je hatte 😂“

„Wunderschöne Katze, aber SOFORT Herzinfarkt 😳“

„Ich wäre verängstigt und aufgeregt zugleich!“

Wunderschön und gefährdet

So ein Besuch einer Löwin kann schnell schlimm enden. Eine Löwin kann bis zu 130 Kilo wiegen, jedoch ist eine Begegnung mit einem Menschen deutlich gefährlicher für die Großkatze. Die größte Bedrohung für die Löwen sind die Menschen, was dazu führte, dass in den letzten 30 Jahren sich ihr weltweiter Bestand fast halbiert hat. Neben der Jagd auf die Großkatzen sorgt auch die Zerstörung des Lebensraums zu einem Rückgang der weltweiten Löwenpopulation.