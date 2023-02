Leopard attackiert Stachelschweine an – Eltern verteidigen ihre Babys

Von: Sina Lück

Teilen

Für einen Leoparden scheinen zwei Stachelschwein-Babys das gefundene Fressen zu sein. Doch auf den Gegenangriff der Eltern ist die Raubkatze nicht vorbereitet.

Wenn es um ihren Nachwuchs geht, gehen Eltern an ihre Grenzen – und sogar darüber hinaus. Das scheint im Tierreich nicht anders zu sein. Denn ein Video auf Twitter beweist, dass zwei Stachelschwein-Eltern sich lieber selbst in Gefahr bringen, als dass ihren Babys etwas zustößt. Ohne zu zögern, verteidigen sie ihre Jungtiere, auf die es ein Leopard abgesehen hat.

Leopard greift Stachelschweine an – Eltern verteidigen ihre Babys

Im Krüger Nationalpark hat es ein Leopard auf zwei Stachelschwein-Babys abgesehen. (Symbolbild) © Cover-Images/Imago

Der Kampf zwischen zwei erwachsenen Stachelschweinen und einem Leopard spielt sich im Krüger Nationalpark in Südafrika ab. Zufällig filmt Wildhüter Rodney Themba die Szenen, die die Organisation „South African National Parks“ (SANParks) später auf ihrem Twitter-Kanal teilt.

Die Stachelschwein-Familie will gerade die Straße überqueren, als ein Leopard auf sie zukommt. Sofort stellen sich die Eltern schützend vor ihre zwei Stachelschwein-Babys und drehen der Raubkatze die Hinterteile zu. Ihre Stacheln sind hoch aufgestellt – ein geniales „Werkzeug“, um sich gegen Feinde zu wehren. Denn mit ihren kurzen Beinen würden sie ihrem Angreifer nicht entkommen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Leopard greift Stachelschweine an – Nagetiere stellen ihre Stacheln auf

Im Rückwärtsgang setzen sie daher zum Gegenangriff an und versuchen, dem Leoparden ihre nadelspitzen Stacheln ins Gesicht oder in die Pranke zu bohren – so wie ein Mini-Stachelschwein, das auf einen Besen losgeht. Doch die Raubkatze bleibt hartnäckig, umkreist die Familie immer wieder und sucht nach einer Lücke, um die Stachelschwein-Babys zu erhaschen. Aufgeben kommt für die Nagetiere aber nicht infrage. Bis zum Ende des Videos halten sie die Abwehr erfolgreich aufrecht.

Leopard greift Stachelschweine an – Menschen im Netz sind erstaunt

Über die tierische Begegnung im Twitter-Video sind die Menschen im Netz erstaunt. „Wow... die Natur ist so interessant“, schreibt ein User. Viele andere interessieren sich für den Ausgang des Angriffs. Wie Newsweek berichtet, lässt der Leopard schließlich von den Stachelschweinen ab. „Es war mein erstes Mal nach 20 Jahren im Krüger, das ich so etwas gesehen habe, und ich war gleichzeitig überrascht und schockiert“, erklärt Rodney Themba. Als die Raubkatze den Ranger bemerkt, verschwindet sie wieder im Gebüsch.