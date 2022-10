Leckerbissen für Eichhörnchen: So können Sie die Nager unterstützen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Futter aus dem Vogelhaus hilft Eichhörnchen in der kalten Jahreszeit. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Sie sind klein, geschickt und immer auf dem Sprung. Jetzt im Herbst legen die fleißigen Sammler Nahrungsdepots für den Winter an.

Eichhörnchen zählen zu den beliebtesten Wildtieren und sind gern gesehene Gäste im Garten. In ihrem natürlichen Lebensraum Wald brauchen sie keine Hilfe von Menschen. In der Stadt nehmen sie diese Hilfe dagegen gern an – vor allem in der kalten Jahreszeit. Aber wie können die Nager unterstützt werden und was fressen Eichhörnchen überhaupt? Mit welchen Leckerbissen Sie Eichhörnchen unterstützen können, verrät Landtiere.de

Im Gegensatz zu einigen anderen Nagern halten Eichhörnchen keinen Winterschlaf. Sie halten Winterruhe, verbringen viel Zeit in ihrem Kobel und fahren ihren Energieverbrauch in dieser Zeit auf ein Minimum zurück. Weil sie sich trotzdem täglich mit Nahrung versorgen müssen, legen sie im Herbst viele Vorratsdepots aus Nüssen und Samen an.