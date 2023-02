Da schmilzt jedes Herz dahin: Elf Tierbaby-Bilder, die Ihr Herz höher schlagen lassen

8 / 11

Ihr leises Fiepen und das beruhigende Schnattern von Mama Ente ist im Frühling an zahlreichen Gewässern Deutschlands zu hören. In Reih und Glied schwimmen sie dem Muttertier hinterher und verstecken sich gemeinsam unter Büschen am Ufer, sobald Gefahr droht. Erstaunlich: Auch wenn das Federkleid der Küken so flauschig aussieht: Es ist so wasserfest, dass sie schon am Tag nach dem Schlüpfen spätestens im Wasser sind. (Symbolbild) © hecke/Imago