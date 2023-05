Hund badet in Vogeltränke – „Was für eine Art ist das?“

Von: Sina Lück

Teilen

Staffordshire-Bullterrier Maverick hat sich einen besonderen Platz zum Baden ausgesucht: die Vogeltränke. Die TikTok-User rätseln, wie er da wohl reingekommen ist.

Hunde können eine Menge Chaos anrichten. Schuhe zerfressen, Sofakissen ausschlachten oder den Frühstückstisch plündern: Das sind nur einige der unangenehmen Überraschungen, die vielen Besitzern bekannt vorkommt. Auch Staffordshire-Bullterrier Maverick hat seinen ganz eigenen Kopf – und kuriose Ideen, was er als Nächstes anstellen könnte. Das bringt die australische TikTokerin Madeline Ginn (@madelineginn) regelmäßig zur Verzweiflung. Obwohl sie schon einiges von ihrem Vierbeiner gewohnt ist, staunt sie nicht schlecht über den neuen Badeplatz ihres Hundes.

Hund badet in Vogeltränke – „Was für eine Art ist das?“

Im Alter von zwölf Wochen hat Madeline Ginn ihren Staffordshire-Bullterrier Maverick adoptiert. Gegenüber Newsweek erzählt die Besitzerin, dass er seitdem drei Außenanlagen, unzählige Tennisbälle, eine hölzerne Hundehütte, teure Außenjalousien und sogar einen Schubkarrengriff zerstört habe. „Er ist hyperaktiv, schelmisch und sehr stur“, beschreibt die Australierin Mavericks Eigenschaften. Die Vogeltränke im Garten ihrer Eltern scheint es Maverick allerdings besonders angetan zu haben. Ein anderer Hund verschönert dagegen das komplette Zuhause einer Frau mit Farbe.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Wer jetzt denkt, er hat nicht richtig gehört, muss sich einfach nur das TikTok-Video des frechen Vierbeiners ansehen. Denn Ginn ertappt ihren Hund auf frischer Tat dabei, wie er genüsslich in dem Wasserbecken planscht, das eigentlich für die Vögel bestimmt ist. Schnell nimmt sie das Ganze mit der Kamera auf. Zunächst bemerkt Maverick gar nicht, dass sein Frauchen ihn beobachtet. Bis der Hund plötzlich in ihre Richtung guckt und ein paar Sekunden innehält – und schließlich blitzartig aus dem Garten flüchtet.

Top Ten fürs große Portemonnaie: Die teuersten Hunderassen der Welt Fotostrecke ansehen

Hund badet in Vogeltränke – Menschen im Netz lachen über sein Verhalten

Die TikTok-Community findet den planschenden Hund so lustig, dass sie das Video bereits mehr als 190.000 Mal angeklickt hat. Viele User fragen sich, wie der Vierbeiner überhaupt in die hohe Vogeltränke hinein geklettert ist. Und wie Maverick es schafft, nicht rauszufallen. Denn viel Platz ist in dem kleinen Becken nicht gerade. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Du brauchst einen größeren Pool.“

„Was für eine Vogelart ist das? 😂“

„Er ist wirklich erstarrt, als ob er denkt: ‚Vielleicht sieht sie mich so nicht.‘ 😂“

„Warum hast du seinen Wassernapf so hoch gestellt?! 😂😂😂“

„Die Vögel sind verärgert. 😂“

„Das Leben mit einem Staffy 😂“

„Mein Hund hat inzwischen zu viel Angst, um auf die Couch zu springen. Ich möchte, dass er so selbstbewusst ist. 😂“

„Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Muschelbecken sinnlos wäre, denn er würde immer noch gerne in der Vogeltränke sitzen. 😂“