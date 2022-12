„Wer will sie haben?“: Labrador frisst 2.000 Euro auf – Video geht viral

Von: Jasmin Farah

Wenn man einmal den Hund alleine lässt – kann man sein blaues Wunder erleben. TikTok-Userin Kim ist in Tränen aufgelöst. Nur zwei Stunden später hat sie „dank“ ihres Labradors sehr viel Geld verloren.

Labradore gelten als gesellige und loyale, freundliche Familienhunde. Sie können keinem ein Haar krümmen und sind friedliebende Geschöpfe. Oder doch nicht? Eine Labrador-Dame hat jetzt eine ganz andere Seite gezeigt – sehr zum Leidwesen ihrer Besitzerin Kim. Die hat ihren Hund für zwei Stunden alleine gelassen – etwas, das sie nun im Nachhinein sicherlich sehr bereuen wird. Zumindest sieht man sie in einem Videoclip, das die junge Frau auf TikTok hochgeladen hat, in Tränen aufgelöst. Doch was genau ist passiert? Der Clip gibt darüber schnell Aufschluss.

Labrador frisst 2.000 Euro auf – und ist sich keiner Schuld bewusst

Zuerst sieht man einen Tisch, auf dem mehrere 100-Dollar-Scheine liegen. Dann schwenkt die Kamera etwas nach rechts, dort sieht man plötzlich ebenfalls Geldscheine, die aber total zerrissen sind. Die Handykamera folgt einer Spur aus Geldscheinfetzen, die schließlich überall auf dem Sofa verteilt sind.

Dann blickt Kim direkt in die Kamera, man sieht sie weinend auf dem Sofa sitzen. Daneben liegt ihr Labrador, der sich offenbar keiner Schuld bewusst ist, wie ein Mini-Husky, der die Hausaufgaben seines Besitzers aufgefressen hat.

Doch ganz offensichtlich hat der Frechdachs sich in Kims Abwesenheit über die Geldscheine – aus Langeweile? – hergemacht. Hat ihr Tier allerdings Lametta vom Weihnachtsbaum gefressen, ist Vorsicht geboten. Insgesamt sind Dollarscheine im Wert von 2.000 Euro zerstört worden. Doch Besitzerin Kim kann es sich einfach nicht erklären und fragt sich, wie es der Labrador geschafft hat, auf den Tisch hochzukommen. Am Ende fragt sie unter dem Clip: „Wer will sie haben?“

„Wer will sie haben?“: User fühlen mit verzweifelter Besitzerin

Viele User fühlen mit der US-Amerikanerin, andere bieten sich belustigt an, den Hund zu nehmen. Richtig wütend waren sie hingegen, als eine Katze die Haschisch-Brownies ihres Besitzers frisst. Andere wiederum geben ihr den Tipp, die Banknoten einfach wieder zusammenzukleben. Das Video selbst ist bereits über 22 Millionen Mal geklickt worden, hat 1,7 Millionen Likes erhalten und ist fast 43.000 Mal kommentiert worden. Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

„Ich heule auch total. 😭😭😭😭“

„Jap, wahre Geschichte, ist mir auch schon passiert.“

„Ich wünschte, ich hätte so viel Geld.“

„So wie ich das sehe, hat sie wahrscheinlich viel mehr Geld gemacht als sie verloren hat, indem sie dieses Video auf TikTok gepostet hat. 😊“

„Du kannst sie mir per DHL schicken. 😂“

„Auch ich jeden Tag mit meinem Hund. 2.000 Euro Couch letzte Woche, 800 Euro Vorhänge gestern. Und dann schauen sie so süß und stolz!!!“

„Sorry Kim, weine nicht, es gibt keine Rose ohne Dornen. 😳😂🥰“

„Warum hast du den Hund nicht rechtzeitig gefüttert? 😂😂😂😂“

„Ich werde nie verstehen, warum Labradore einfach ALLES essen, genießbar oder nicht, alles, das deren Lefzen berührt, ist in Sekunden weg.“