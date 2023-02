Kuh Wynonna muht pausenlos: Was fehlt ihr nur?

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Kuh Wynonna ist aufgeregt am muhen, denn sie hat große Sehnsucht. © charliesacres (Instagram)

Mit Kuh Wynonna scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Was ihr fehlt und warum sie lautstark ohne Pause muht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Auf ihre eigene Art und Weise teilen uns Vierbeiner vieles mit. Es liegt nur an uns, ihre Sprache zu verstehen. Doch Tiere lesen zu lernen ist nicht immer leicht und bedarf oft viel Zeit. Auch Kuh Wynonna wird, obwohl sie so kläglich muht, nicht sofort von ihren Pflegern verstanden. Es dauert ein wenig, aber dann wird allen klar, was mit Wynonna los ist. Was der Kuh fehlt, verrät Landtiere.de.

Der Gnadenhof „Charlie’s Acres“ mitten in Kalifornien ist das Zuhause vieler Tiere. Unter anderem leben dort Schafe, Ziegen, Hühner, Katzen und Kühe. Eine der Kühe heißt Wynonna, die an einem Tag besonders auf sich aufmerksam macht. Bereits in den frühen Morgenstunden ertönt ihre Stimme über die Weiten des Anwesens.