„Falsche Witwe“ erobert Deutschland: Forscher-Bericht zu invasiver Giftspinne entsetzt

Von: Olaf Kubasik

Irland hat die „Falsche Witwe“ Steatoda nobilis bereits erobert. Jetzt malen Forscher für Edle Kugelspinnen ein düsteres Giftbiss-Szenario in Teilen Deutschlands.

23 Jahre hat es gedauert. Von der ersten Sichtung bis zur Übernahme Irlands. Für Großbritannien hat die als „Falsche Witwe“ bezeichnete Edle Kugelspinne noch länger benötigt. Doch die invasive „Steatoda nobilis“ verbreitet sich nun rasant – und sorgt auf den britischen Inseln regelmäßig für Schockmeldungen. Weil sie nicht nur Ökosysteme zerstört, sondern auch Menschen gefährdet. Der wohl größte Experte für diese Spinnen-Art malt gegenüber echo24.de ein düsteres Szenario – für Deutschland.

Dr. Michel Dugon von der National University of Ireland (NUI) hat sich der als „Falschen Witwe“ bezeichneten Edlen Kugelspinne verschrieben. Und die Studien seines Teams auf den britischen Inseln schockieren. Weil Steatoda nobilis weder Scheu vor einheimischen Spinnen noch vor Säugetieren kennt. Im Gegenteil: Der Achtbeiner verleibt sich sowohl geschützte Zwergfledermäuse als auch Spitzmäuse ein. Und er kann Menschen durch seine bakteriellen Giftbisse kennzeichnen – bis hin zu Amputationen.

Art Edle Kugelspinne (Steatoda nobilis) Herkunft Madeira/Kanaren Erster Nachweis in Deutschland 2011 in einem Kölner Gartencenter Nahrung Gliederfüßer, aber auch vermehrt kleine Säugetiere Biss-Gefahr für Menschen Infektionen, die zu Amputationen betroffener Gliedmaßen führen können

„Falsche Witwe“ erobert Deutschland – etablierte Populationen in zwei Gartencentern in Köln

Von einem Aufkommen der als „Falschen Witwe“ bezeichneten Edlen Kugelspinne ist in Deutschland keine große Rede. Obwohl der Neozoe längst angekommen ist – und Populationen bildet. Ein Forschungsartikel des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe (SMNK) aus dem Jahr 2019 bestätigt das. Seit seiner Erstsichtung am 10. Oktober 2011 in einem großen Gartencenter im Westen von Köln - hat sich die Population der mittels Pflanzen-Importen verbreitenden Steatoda nobilis dort erhöht.

Einen Monat später wird die als „Falsche Witwe“ bezeichnete Edle Kugelspinne auch in einem zweiten Kölner Gartencenter entdeckt. Zu beiden heißt es in der Forschungsarbeit „Steatoda nobilis, eine falsche Witwe auf dem Vormarsch“ des SMNK: „Bei jedem Besuch in den folgenden Jahren konnten mehrere Exemplare und/oder intakte Netze beobachtet werden. An beiden Fundorten bewohnte die Art die Fensterprofile aus Aluminium.“ Zudem seien Jungtiere häufig auf käuflich zu erwerbenden Topfpflanzen beobachtet worden.

„Falsche Witwe“ auch in Stuttgart gesichtet – Forscher sehen geeignete Lebensräume in Deutschland

Seit 2014 scheint die „Falsche Witwen“-Art Steatoda nobilis der SMNK-Forschungsarbeit zufolge am ersten Gartencenter in Köln „die Außenwände von Gebäuden sowie Büsche auf dem Parkplatz zu besiedeln“. Am zweiten Gartencenter finden die Forscher die Tiere „in Regalen im Außenbereich sowie an einer Außenwand mit Gewöhnlichem Efeu“. Dabei sei jedoch nicht bekannt, ob es sich um dauerhafte Siedlungen handele. Einzelne Edle Kugelspinnen - jedoch keine etablierten Populationen - finden die Forscher aber auch andernorts in Deutschland:

2013 in einem Gartencenter in Balingen

2013 in einem Gartencenter in Brandenburg

2013 in einem Blumen-Großhandel in Berlin

2018 an der Mauer eines Gartencenters in Stuttgart

Momentan tauchen die als „Falsche Witwen“ bezeichneten Edlen Kugelspinnen in Deutschland nur in unmittelbarer Nähe zu Gartencentern auf. Im Gegensatz zu Irland und Großbritannien. NUI-Experte Dr. Michel Dugon erklärt gegenüber echo24.de: „Bei uns kommen sie anscheinend nur in städtischen und vorstädtischen Lebensräumen vor und fehlen in natürlichen wie Wäldern, Mooren oder Küstenklippen vollständig.“ Eine Begegnung mit Menschen bleibt somit nicht aus. Zumal sie sich in den kälteren Monaten laut „falsewidowspiderireland.ie“ „in die Wärme der Schlaf- und Wohnbereiche wagen“.

In Irland werden 88 Prozent der „Falschen Witwen“-Opfer im Bett oder beim Ankleiden, weil sich die nicht aggressiven Achtbeiner gegen ein mögliches Erdrücken wehren. Könnte es in absehbarer Zeit in Deutschland auch dazu kommen? Dr. Michel Dugon verweist auf die SMNK-Forscher: „Die Autoren haben modelliert, wo sich Steatoda nobilis in Zukunft etablieren könnte, und ein großer Teil West- und Norddeutschlands scheint geeignete klimatische Bedingungen beziehungsweise Lebensräume zu bieten.“

Das macht den Biss der „Falschen Witwe“ Steatoda nobilis so gefährlich Es ist nicht das lähmende Nervengift Alpha-Latrotoxin (66 Prozent so stark wie das Echter Witwen - zum Beispiel der Rotrückenspinne), das den Biss Edler Kugelspinnen für Menschen so gefährlich macht, sondern der Bakteriencocktail an ihren Beißwerkzeugen. 22 Arten konnten die irischen NUI-Forscher um Dr. Michel Dugon feststellen. Und von denen sind zwölf potenziell krankmachend für Menschen. Einige davon sind multiresistent, sodass sie mit regulären Medikamenten nur ganz schwer behandelt werden können. Hinzukommt, dass die meisten Ärzte in Europa noch zu wenig über invasive Giftspinnen, ihre Bisse und deren Behandlung wissen.