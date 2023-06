Kniffliges Suchbild: Finden Sie die Katze innerhalb von fünf Sekunden?

Von: Sandra Barbara Furtner

Für dieses Suchbild benötigen Sie Adleraugen. Denn es scheint aus lauter leuchtenden Pupillen zu bestehen. Finden Sie das Kätzchen unter all den Augen?

Sicher kennen Sie folgende Situation: Sie suchen Ihre Katze, doch die scheint wie vom Erdboden verschwunden. Sie rufen laut nach ihr, rascheln mit dem Futter, doch es folgt keine Reaktion. Erst nachdem Sie sich umdrehen und das Vorhaben bereits aufgeben haben, erscheint die Samtpfote und stupst Sie erwartungsvoll an. Andere Stubentiger liegen stattdessen seelenruhig im Kleiderschrank oder in der Wäsche und fragen Sie vorwurfsvoll, was die ganze Aufregung eigentlich soll. Katzen lieben es, sich zu verstecken. Vor allem Kisten und Kartons sind beliebt.

Kniffliges Suchbild: Schwarze Katze auf schwarzem Teppich

Ein Katzenbesitzer nimmt die Leidenschaft seines Lieblings zum Verstecken zum Anlass, um ein Rätsel zu entwerfen. Auf seinen schwarzen Badvorleger legt er selbstklebende Wackelaugen. Alle in unterschiedlichen Größen. Vermutlich um noch mehr für Verwirrung zu sorgen und die Challenge etwas schwieriger zu gestalten.

Kniffliges Suchbild: Sind Sie bereit für die Challenge?

Und so fordert er alle Tierliebhaber in einem TikTok-Video auf: „Können Sie meine Katze finden“? Eine kleine Hilfestellung gibt es. Die gelben Augen stechen zwischen den weißen Klebepunkten ganz gut hervor. Das Rätsel kommt bei den TikTok-Fans so gut an, dass es innerhalb kürzester Zeit mehr als 10 Millionen Aufrufe erzielte. Und so kommentieren die Menschen im Netz:

„Ich habe eine Weile gebraucht, um zu erkennen, dass es der Schwanz war, der eines der falschen Augen ‚blinzeln‘ ließ 😅 Das ist cool.“ 🤣😂😂

„Nein, nein, ich kann ihn nicht finden. Das ist liebenswert und doch gruselig“. 😳😂

„Das ist das Problem mit schwarzen Katzen und schwarzen Möbeln“.

„Das ist wirklich gruselig“.

„Hey, in deinem Haus spuckt es“. 😂😳

„Ich glaube, deine Katze wurde mit der schwärzesten schwarzen Farbe der Welt angemalt“.