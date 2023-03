Katzen richtig streicheln: Selbst Kenner begehen typische Fehler – laut einer Studie

Manche Katzen mögen es, wenn man sie unterm Kinn streichelt, andere eher nicht. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Viele Katzen wollen nicht gern am Bauch gestreichelt werden. Das wissen gerade Katzenkenner. Umso überraschender ist das Ergebnis einer Studie aus England.

Katzen sind zwar manchmal etwas eigen, aber sie sind nicht gern allein und man sollte sich daheim intensiv mit ihnen beschäftigen. Die meisten Stubentiger brauchen zudem unbedingt ihre regelmäßigen Streicheleinheiten und genießen es, wenn man sie sanft am Kopf, unterm Kinn oder an den Wangen krault. Beim Streicheln von Katzen kann man jedoch auch einiges falsch machen. So werden manche von ihnen nicht gern am Bauch oder im Schwanzbereich gestreichelt. Denn an Stellen wie diesen sind die Haarfollikel besonders berührungsempfindlich. Einige Katzen mögen es auch nicht, wenn man sie an den Beinen streichelt. Und jede Katze ist natürlich ein Individuum. Das weiß eigentlich jeder, der Katzen mag und kennt. Umso überraschender ist das Ergebnis einer Studie in England zur Interaktion zwischen Mensch und Katze, über die Landtiere.de berichtet.

Ganz klar ist: Das Wohl der Katze sollte jedoch immer im Vordergrund stehen. „Natürlich ist jede Katze ein Individuum, und viele haben bestimmte Vorlieben, wie sie am liebsten mit uns umgehen“, erklärte die Tierforscherin Lauren Finka laut der Mitteilung der an der Studie beteiligten Uni. „Es gibt jedoch auch einige gute allgemeine Grundsätze, die man befolgen sollte, um sicherzustellen, dass sich jede Katze so wohl wie möglich fühlt und dass ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllt werden.“