TikTok-Video: Katze hat es auf Schuhe abgesehen – „Vintage gefällt mir“

Von: Anne Hund

Als ein Stubentiger ein Paar schwarze Schuhe entdeckt, ist es um das glänzende Leder geschehen. Der Träger der Schuhe ist dem Stubentiger dabei offenbar egal.

Viele Katzen scheinen von dem Geruch, der von Schuhen ausgeht, fasziniert zu sein. So berichten Halter öfter, dass ihr Stubentiger die im Flur abgestellten Treter in Beschlag nimmt, mit den Schuhen spielen will oder sie in einem ungesehenen Moment auch gern mal anknabbert. Ein Video auf TikTok zeigt, wie es ein Stubentiger beim Herumstromern auf ein paar (bis dahin noch recht neu aussehende) Lederschuhe eines Mannes abgesehen hat.

Viele Katzen spielen gern mit Schuhen. (Symbolbild) © Werner Schulze/Imago

Katze hat es auf Schuhe abgesehen – TikTok-Video sorgt für Schmunzeln

Die Szene finden viele Betrachter deshalb so urkomisch, weil die Katze den Mann zunächst nur (freudig) zu begrüßen scheint. Zu hören ist bei der Begegnung von Tier und Mensch noch das Maunzen der süßen Samtpfote, die sich dem Schuhträger langsam angenähert hat. In der Folge erträgt dieser ganz geduldig, was ihm in diesem Moment widerfährt: In der im Video festgehaltenen Szene, die in dem Clip des TikTok-Kanals „@maxnvrx“ zu sehen ist, sieht man, wie die besagte Katze innerhalb weniger Sekunden die Oberfläche des glatten Lederschuhs mit ihren Krallen zerkratzt.

Katze hat es auf Schuhe abgesehen – viel Zuspruch auf TikTok

Der Clip mit mehr als zehn Millionen Aufrufen und 2,4 Millionen Likes auf TikTok sorgte dort ebenso für unzählige (anteilnehmende) Kommentare und Lachtränen-Smileys. Viele scheinen mit ihren Katzen schon ganz ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Andere müssen bei dem Anblick der ramponierten Lederschuhe zumindest schmunzeln, hat die Katze doch zu Beginn den Eindruck erweckt, als wolle sie eigentlich nur gestreichelt werden. Hier eine Auswahl der Kommentare.

„😂😂😂😂ich kann nicht mehr. Wer zahlt?“

„Ich hoffe, die Schuhe sind nicht neu😳“

„Das kommt mir sehr bekannt vor 😂😂😂“

„Neues Design, das niemand hat“.

„Vintage gefällt mir 😂“.

Zum Schluss des Videos sieht man noch, wie die Katze in die Kamera schaut – und sich dann einfach abwendet. Der Stubentiger hatte hier nichts Böses im Sinn, bei den glänzenden Schuhen konnte er aber wohl einfach nicht widerstehen.