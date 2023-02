Warum man Katzen bei ihrem Namen rufen sollte

Teilen

Unsere Stubentiger sind ganz schön schlau. (Symbolbild) © Shey Nunez/Imago

Dass man den Stubentiger bei seinem Namen ruft, halten nicht nur Tierliebhaber für äußerst sinnvoll – auch die Wissenschaft hat einen wichtigen Beleg gefunden.

Luna, Leo oder Lilly: Die Bedeutung von Katzennamen sollte man nicht unterschätzen. So wissen Katzenbesitzer schon längst, dass ihr Stubentiger reagiert, wenn man ihn beim Namen ruft – vor allem dann, wenn die Katze ahnt, dass dabei etwas für sie herausspringen könnte. Sei es eine Streicheleinheit oder ein Leckerli. Doch wie gut hören Katzen auf ihren Namen wirklich? Auch die Wissenschaft hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Mehr darüber und warum es wichtig ist, die Katze beim Namen zu rufen, weiß Landtiere.de.

Bei den beliebtesten Namen für Katzen hat sich im Jahr 2022 übrigens der Name Mogli in die „Top Ten“ eingereiht, wie die Tierschutzorganisation Tasso im Januar 2023 rückblickend zu der Statistik mitteilte. „Bei den Katern setzt sich Simba wieder durch“, so Tasso zu der Statistik. „Den zweiten bis fünften Platz belegen erneut in gleicher Reihenfolge Leo, Charly, Balu, Findus. Loki rückt dieses Jahr auf Platz 6 vor, gefolgt von Felix und Sammy.“ Ganz neu steige erstmals der Name Mogli auf Platz 9 ein und schmeiße Max aus dem Ranking. Platz 10 belege der Name „Tiger“.

Bei den Katzendamen gab es der Tierschutzorganisation zufolge unterdessen keine Überraschung, was die beliebtesten Namen betrifft: „Luna bleibt auch 2022 vorne. Nala belegt den zweiten und Lilly den dritten Platz. Mia rückt auf Platz vier vor und verweist Lucy auf Platz 5. Gefolgt von Bella, Mimi, Maja, Mila und Frieda.“