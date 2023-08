Zwei Katzen werden beste Freunde und rühren tausende Herzen

Tierisch süße Freundschaft

+ © TikTok (jaxstur) Die beiden Katzen sind richtig gute Freunde geworden. © TikTok (jaxstur)

Die Katzen Jax und Ava haben schnell eine besondere Verbindung. Ihre Freundschaft und Geschichte gehen auf TikTok viral. Wie süß ihre Bindung ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

In der Katzenwelt entstehen oft innige Freundschaften, die das Herz berühren. Doch wie im Leben der Menschen gestaltet sich auch bei Katzen das Knüpfen von Bindungen nicht immer so leicht. Die Zusammenführung zweier fremder Samtpfoten erfordert Feingefühl und Geduld, doch die Mühe kann sich auszahlen. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür sind Jax und Ava, ein bezauberndes Katzenduo, das auf TikTok zahllose User in den Bann zieht. Wie die Katzen zu besten Freunden wurden und tausende Herzen rühren, zeigt Landtiere.de.

Der Clip wurde auf dem TikTok-Account @jaxstur veröffentlicht. Knapp 400.000 User haben sich das Video bereits angesehen. Mehr als 66.000 Menschen vergaben ein Like. Die Bildunterschrift, die zusammen mit dem Beitrag geteilt wurde, lautet: „Die außergewöhnliche Verbindung von Jax & Ava“. Die Aufnahme zeigt vielfältige Szenen des Katzengespanns im heimischen Umfeld und wie sie zueinander gefunden haben.