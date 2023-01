„Mama regelt das“: Video von Katze, die andere vor Hunden beschützt, berührt 23 Millionen TikToker

Von: Jasmin Farah

Teilen

Nicht mit meinem Kind! Als eine Hund-Gang eine kleine Katze nachstellt, kann die sich auf die Hilfe ihrer Mama verlassen. Blitzschnell wird die zur Superheldin und lehrt den Hunden das Fürchten.

Bei Tieren ist es nicht viel anders als bei Menschen: Wenn weibliche Hunde, Katzen und Co. Nachwuchs bekommen, ist die Bindung zwischen Mutter und Kindern oftmals sehr stark. Sie lieben, hegen und pflegen ihre Sprösslinge mit voller Hingabe, wie auch die meisten menschlichen Mütter. Sie sind stolz auf ihren Nachwuchs und würden alles dafür tun. Auch wenn das bedeutet, dass sie in gefährlichen Situationen über sich herauswachsen müssen. So wie eine Katzenmama, die jetzt die TikTok-User in Verzückung versetzt.

Mini-Mieze wird von Hunde-Gang bedrängt

Ein User namens @acewolf hat ein Video geteilt und mit heroischer Musik untermalt, die nicht besser hätte passen können. Der Clip stammt wohl von einer Sicherheitskamera an einem Haus in einer Wohnsiedlung, welche auf eine Straße gerichtet ist. Diese nimmt die folgende Szene auf: Plötzlich geht die Außenbeleuchtung des Hauses an und man sieht eine Gruppe aus vier Hunden und eine kleine Katze. Es scheint so, als ob die Vierbeiner die Kleine bedrängen würden, diese zieht sich in eine Ecke zurück. Anschließend wird es brenzlig: Ein Hund prescht vor, beißt zu und will die Mieze offenbar am Hals packen. Aber so weit kommt es nicht.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Auf einmal springt blitzschnell aus dem Nichts eine größere Katze daher und greift den Hund an. Dann macht sie einen auf Kamikaze und nimmt es gleich mit allen vier Fellnasen auf. Passend ist der Clip mit Bonnie Tylers Hit „Holding Out For A Hero“ unterlegt. Da sie eine ähnliche Fellzeichnung wie die kleinere Katze hat, die sich schließlich aus dem Staub macht, sieht es ganz so aus, als ob es sich um die Mama der Mini-Mieze handelt.

Niedliche Katzenbabys: Elf Fotos, die Ihr Herz höher schlagen lassen Fotostrecke ansehen

TikTok-User feiern „Heldin ohne Umhang“

Tapfer stürzt sie sich ins Getümmel und kämpft die Hunde-Gang zurück. Als diese sie allerdings ebenfalls in die Ecke drängen will, verpasst sie mit ihren scharfen Krallen Ohrfeigen. Abschließend springt sie weg in einen Nachbargarten auf der anderen Seite, ein Hund verfolgt sie. Allerdings hört hier das Video auf, man weiß nicht, was weiter passiert. Die TikTok-User feiern die mutige „Heldin ohne Umhang“, der Clip hat bereits 23,4 Millionen Klicks sowie zwei Millionen Likes erhalten. Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

„1 richtig guter Freund reicht!“

„Selten hat die Musik besser gepasst, als in diesem Video. 😁“

„Ich gehe davon aus, dass das die Mama war. Unfassbar, was für ein Mut sie bewiesen hat. ♥️“

„Grandios😳 Gänsehaut 🥰“

„Mama regelt das.“

„Leg dich niemals mit einer Mutter an.💪“

„Power Cat ist geboren, eine Kämpferin und die Hunde haben Respekt. 😂“

„Krass intelligenter Laufweg. Das Timing ist auch super. Über-Warrior. 😁“

„Menschen könnten soviel von Tieren /Katzen lernen 😏“

„Ich wünsche mir so einen Partner🥺“

„Ich, wenn Kollege Probleme hat.“

„FAMILIE! ZUSAMMENHALT! Das ist, worauf es im Leben ankommt! Schade das es viele nicht kapieren bzw. viel zu spät. 😑“