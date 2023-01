„Wie ein schrulliger alter Mann“: Warum sich Kater Max im Tierheim ein Warnschild verdient hat

Kater Max hat es faustdick hinter den Ohren. © Facebook (Oromocto and Area SPCA)

Kater Max lebt erst seit einigen Wochen im Tierheim. Doch unter seinen Pflegern hat er sich bereits einen Namen gemacht. Auf sein schrulliges Verhalten reagieren sie einfach mit Humor.

Der wunderschöne Kater landete vor ein paar Wochen in einem Tierheim in Kanada. Max hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und strotzt nur vor Selbstbewusstsein. Passt ihm etwas nicht, macht er keinen Hehl draus und verteilt liebend gerne Ohrfeigen. „Wenn du seine Körpersprache und Anzeichen nicht richtig deutest, wirst du geschlagen. Er streckt seinen Arm durch den Käfig und schlägt zu, wenn es nötig ist“, sagt Tracy Marcotullio, Leiterin des Tierheims Oromocto and Area SPCA, gegenüber The Dodo. Wie die Pfleger damit umgehen, verrät Landtiere.de

Doch die Pfleger nehmen es mit jeder Menge Humor. Damit jeder Mitarbeiter und auch Besucher sofort auf den ersten Blick erkennt, was Sache ist, haben sie eine Art Warnhinweis an seiner Unterkunft angebracht. Darauf notieren sie die Anzahl der Tage, an denen Max nicht zugeschlagen hat.